Naujausios gyventojų apklausos rezultatai Ruginienei nepatiks

Spalį greičiau neigiamai ir neigiamai Vyriausybės veiklą vertina 67,1 proc. apklaustųjų, teigiamai ir greičiau teigiamai – 21,2 procento.
Nežinančių arba į klausimą neatsakiusių spalį buvo 11,7 procento.
Ši apklausa atlikta spalį, po to, kai prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino I. Ruginienės vadovaujamo Ministrų kabineto sudėtį.
Paskutinį kartą Vyriausybės veiklos vertinimas atliktas liepą, kuomet Ministrų kabinetui vadovavo ekspremjeras Gintautas Paluckas.
Apklausa tuomet parodė, kad G. Palucko Vyriausybės veiklą teigiamai ar greičiau teigiamai vertino 20,3 proc. respondentų, neigiamai ar greičiau neigiamai – 69,8 procento.
Parlamentinių partijų reitinge pirmąją vietą užima opoziciniai Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD). Kad spalį balsuotų už konservatorius nurodė 14,5 proc. respondentų (rugsėjį – 14,5 proc.).
Antroje vietoje – valdančioji Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) su 12,6 proc. palaikymu, kai rugsėjį palaikymas siekė 10,5 procento. Tuo metu trečiąją vietą užima opozicinė Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“, ją palaikytų 8,9 proc., kai rugsėjį – 7,1 proc. respondentų.
Toliau rikiuojasi valdančioji Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) su 6,4 proc. (rugsėjį – 6,9 proc.), penktoje vietoje – opozicijoje veikiantis Liberalų sąjūdis už kurį balsą atiduotų 5,6 proc. gyventojų (rugsėjį – 6,5 proc.).
Sąrašą užbaigia valdančioji „Nemuno aušra“, už kurią balsuotų 5,6 proc. respondentų (rugsėjį – 8,5 proc.).
Rinkimuose nebalsuotų 13,6 proc. apklaustųjų, kai rugsėjį šis skaičius siekė 12,4 procento.
Tinkamiausią būti ministre pirmininke visuomenė toliau mato konservatorę, ekspremjerę Ingridą Šimonytę. 14,9 proc. respondentų (rugsėjį– 13 proc.) nurodė, kad I. Šimonytė geriausiai tiktų eiti ministro pirmininko pareigas.
Antroje vietoje rikiuojasi dabartinė premjerė I. Ruginienė su 8 proc. (rugsėjį – 7,3 proc.), trečiojoje – demokratų lyderis Saulius Skvernelis su 7,9 proc. (rugsėjį – 6,3 proc.) paminėjimų.
Ketvirtą vietą reitinguose užima Liberalų sąjūdžio vadovė Viktorija Čmilytė-Nielsen su 4,4 proc. (rugsėjį – 5 proc.), penktoje – „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis su 4,1 proc. (rugsėjį – 5,7 proc.) paminėjimų.
Bendrovė „Spinter tyrimai“ apklausą atliko spalio 17–27 dienomis, jos metu telefonu ir internetu apklausta 1015 respondentų. Tyrimo rezultatų paklaida siekia 3,1 procento.
(be temos)
(be temos)
(be temos)