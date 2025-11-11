Naujojo krašto apsaugos ministro prisistatymas sukėlė audrą internete

Kritikos banga
R. Kaunas šiandien prisiekė Seime ir pradeda vadovauti Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerijai (KAM). Šios ministerijos feisbuko puslapyje įdėta ir naujojo ministro nuotrauka su prierašu: „Jeigu niekas nesupyks, Kaunas – Lietuvos širdis“. Tai žinomos dainos eilutė, tačiau internautai tokią komunikaciją pasmerkė.
„KAM, čia jūs rimtai? Praktikantams paskyrą atidavėt?“ – rašė vienas internautas.
„KAM, panašu, jūsų paskyrą užvaldė besmegeniai. Darykit ką nors“, – antrino kitas.
Kiti negailėdami rėžė, kad tokia komunikacija oficialioje ministerijos paskyroje – tikra katastrofa ir yra visiškai gėdinga taip rašyti, todėl dabar reikia skubios kardiologo ar psichologo konsultacijos.
„Vis naujesni dugnai atrandami šios valdžios, kurie nebuvo įsivaizduojami esą. Vau, koks tuščiagarbis asmuo“, – nuomonę išsakė kitas.
„Tik peržengė slenkstį ir prasidėjo šūdai…“ – žodžių nevyniojo dar vienas vyras.
„Kol visi čiulba ir sąmojį bei išmonę lingvistinę demonstruoja, ritamės visi dugnan“, – antrino kita feisbuko naudotoja.
„Užuojauta kariams, turintiems atiduoti pagarbą šiam nemokšai narcizui“, – pasisakė dar viena.
Dar kiti išdėstė poziciją, kad toks pasakymas kelia dviprasmių jausmų, mat tokioje įtemptoje geopolitinėje situacijoje posakis „Kaunas – Lietuvos širdis“ gali reikšti ne R. Kauno pavardę, o miestą, kuris istorijoje jau buvo tapęs Laikinąja sostine, tad visai nesinorėtų, kad Vilnius vėl būtų atiduotas kitiems.
Įrašo nesureikšmino
Žinoma, buvo ir tokių internautų, kurie tokį KAM įrašą priėmė kaip pokštą.
„Opa, iškart matos, ką priėmė. Bus ir daugiau juokelių greitu metu, manau“, – rašė vyras, savo įrašą padailinęs besijuokiančiais emociukais.
Į diskusiją įsitraukė ir Kauno miesto savivaldybės feisbuko puslapį administruojantys specialistai. „Už tiesą pykti negalima!“ – rašė Kauno savivaldybė ir pridėjo nuorodą į miesto elektroninį leidinį, kuriame pasakojama, kaip keitėsi Kaunas ir kodėl šis miestas laikomas Lietuvos širdimi.
