Krašto apsaugos ministras nutarė nutraukti sutartį dėl prieštankinių minų pirkimo iš „Eksplositos“

Anot jos, sprendimas priimtas atsižvelgiant į viešojoje erdvėje pasirodžiusią informaciją, gautus teisėsaugos institucijų klausimus ir valdant rizikas, susijusias su Lietuvos kariuomenės savalaikiu aprūpinimu.
Ministras taip pat planuoja kreiptis į teismą, tačiau nepranešama dėl ko.
Sutartis dėl prieštankinių minų įsigijimo su „Eksplosita“ pasirašyta praėjusių metų gruodžio 4 dieną. Jos vertė – 22,8 mln. eurų.
Tai buvo vienintelė Gynybos resursų agentūros sutartis su šia įmone.
Anot KAM pranešimo, šių metų sausio 8 dieną krašto apsaugos ministras pavedė ministerijos Korupcijos prevencijos ir tyrimų skyriui nedelsiant atlikti aplinkybių tyrimą dėl viešojoje erdvėje pasirodžiusios informacijos, susijusios su prieštankinių minų pirkime dalyvavusių tiekėjų atrankos skaidrumu.
„Siekiant nepakenkti teisminiam procesui, Krašto apsaugos ministerija susilaiko nuo platesnių aplinkybių komentavimo“, – nurodoma pranešime.
Gruodžio viduryje KAM išplatino pranešimą, kad siekdama stiprinti Lietuvos gynybinius pajėgumus, už daugiau nei 30 mln. eurų perka prieštankinių minų ir FPV dronų užtaisų.
Tuomet nurodyta, jog pagal Gynybos resursų agentūros ir „Eksplosita“ sutartį už 22,8 mln. eurų bus įsigyta priešdugninių ir priešvikšrinių minų, o už 9 mln. eurų iš Lietuvos gamintojo „LTMilTech“ bus perkama skeveldrinių, lęšinių ir kumuliatyvinių dronų užtaisų.
Sausio pradžioje portalas „Delfi“ pranešė, kad „Eksplositą“ valdo „Fegdos grupės“ akcininkė bendrovė „Milsa“, o šios įmonės veikla daugiausiai orientuota į darbą su naudingųjų iškasenų karjerais, bet nuo pernai įmonė pradėjo vystyti veiklą, susijusią su sprogmenų ir šaudmenų gamyba.
Portale „Rekvizitai“ pateikiamais duomenimis, įmonė turi vieną darbuotoją.
Paskelbus minėtą informaciją, KAM pradėjo vidinį tyrimą, o Specialiųjų tyrimų tarnyba – aplinkybių patikslinimą.
Kaip rašė BNS, „Fegda“ 2023 metais nutiesė gelžbetonio kelią į poligoną su defektais, o jos ir „Conres LT“ valdoma įmonė „Rudina“ laimėjo vieną iš KAM skelbto konkurso statyti Rūdninkų karinį miestelį dalių.
„Fegdoje“ yra dirbęs Lietuvos socialdemokratų partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius.
Naujausi komentarai