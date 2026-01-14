Kaunas apie laimėtą prieštankinių minų pirkimą: man taip pat kelia nuostabą

„Man lygiai taip pat kelia nuostabą, kaip vieno asmens įmonė gali laimėti tokį konkursą, bet STT (Specialiųjų tyrimų tarnyba – ELTA) lygiai taip pat vertins ir sveikinu šitą vertinimą, kaip pats procesas čia vyko. Tai šitą klausimą dėkime į šoną“, – trečiadienį LRT radijui sakė R. Kaunas.
„STT atliks savo darbą ir mes, be abejo, irgi vidinį patikrinimą, auditą inicijavome, kad aš irgi suprasčiau, kurioje vietoje, kas čia nusprendė, kad būtent vieno asmens įmonė yra ta patikimoji, tinkamoji, kad gali tokį konkursą laimėti ir tiekti ginkluotę“, – tęsė jis.
Dabar nėra pagrindo „Fegdos“ laikyti nepatikima
Viešojoje erdvėje toliau tęsiantis diskusijoms dėl su „Fegda“ susijusių KAM pirkimų, R. Kaunas pažymi, jog nėra pagrindo šios bendrovės laikyti nepatikima dėl nekokybiškai nutiesto kelio į Rūdninkų poligoną, nes įmonė yra įsipareigojusi trūkumus pašalinti. Vis tik, ministro teigimu, jei „Fegda“ sąlygų neįvykdys, bus sprendžiama dėl tolesnių veiksmų.
„Berods, antrą savo darbo savaitę aš pasikviečiau būtent „Fegdą“ su teisininkais, pasikviečiau Krašto apsaugos ministerijos teisininkus, „IVOS“ (Infrastruktūros valdymo agentūros – ELTA) atstovus. (...) Buvo labai paprastai paklausta – ar įmonė pripažįsta broką? Įmonės atsakymas buvo: „taip“, – aiškino jis.
„Fegda“ tuo metu pasirašė (sutartį – ELTA), sutiko atlikti kelio remonto darbus taip, kaip nurodys nepriklausomas vertintojas. Tai reiškia, tame tarpe gali būti nurodyta, kad visą kelią reikia rekonstruoti – tokia sąlyga irgi yra. Tai šiuo atveju aš nematau jokios alternatyvos, kaip dabar vertinti tą įmonę kaip nepatikimą, jeigu jie žada tą darbą atlikti. Jeigu jie jo neatliks, tada mes galime vėl kalbėti“, – pridūrė R. Kaunas.
Kaip skelbė „Delfi“, „Fegdos grupės“ akcininkės „Milsa“ valdoma įmonė „Eksplosita“, turinti vos vieną darbuotoją, su Gynybos resursų agentūra pasirašė 22,8 mln. eurų vertės sutartį dėl prieštankinių minų.
Pasak portalo, „Eksplosita“, nuo 2025 metų pradėjusi vystyti sprogmenų ir šaudmenų gamybą, iki tol orientavosi į naudingųjų iškasenų karjerus.
KAM teigimu, šiam pirkimui iš viso buvo gauti penki pasiūlymai, o pirkimą laimėjusi „Eksplosita“ buvo atrinkta vadovaujantis įstatymais. Taip pat, pasak jos, būtent šią bendrovę institucijai pateikė viena iš gynybos pramonės asociacijų.
STT nurodė, kad reaguodama į viešojoje erdvėje pasirodžiusią informaciją dėl viešųjų pirkimų Krašto apsaugos sistemoje, pradėjo informacijos vertinimą.
ELTA skelbė, jog, portalo „Delfi“ duomenimis, tarp 1,8 mlrd. eurų vertės Rūdninkų konkurso laimėtojų yra anksčiau brokuotą kelią link poligono nutiesusios „Fegdos“ bendrovė „Rudina“ – pirmajame A dalies pirkime, galutinėje pasiūlymų eilėje ji užėmė pirmąją vietą, įmonės pateiktas projektas yra vertas 348,35 mln. eurų.
Įmonė „Rudina“ priklauso bendrovėms „Conres LT“ ir „Fegda“, pastaroji dar dažnai siejama su socialdemokratų partijos pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi.
Portalas vėliau taip pat skelbė, kad KAM galimą konkurso laimėtoją išrinko neatsižvelgdama į VSD pažymą dėl įmonės patikimumo, kur buvo užfiksuota, jog įmonė slepia dalį duomenų apie save pagal Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymą.
Tiesa, pati „Fegda“ teigė gavusi leidimą dirbti su mažesnio patikimumo informacija, kuri yra riboto naudojimo, o leidimo dirbti su informacija, pažymėta „visiškai slaptai“, negavo, nes nepateikė informacijos VSD apie mažos vertės įsigijimus iš trečiųjų šalių.
ELTA primena, kad į Rūdninkų poligoną vedančiame kelyje iš karto po įrengimo, dar 2023 m., pastebėti defektai, tačiau karinį projektą koordinuojanti KAM iš „Fegdos“ nereikalauja kelio tiesti iš naujo, jis šiuo metu tik remontuojamas.
Viešąjį pirkimą gelžbetonio keliui poligoną nutiesti laimėjusi „Fegda“ darbus atliko už 6,45 mln. eurų.
