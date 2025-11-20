Robertas Kaunas: spaudimo neturiu

„Mano sąžinė yra rami. Aš spaudimo neturiu. Sprendimus priiminėju aš, kadangi aš už tuos sprendimus ir atsakysiu“, – ketvirtadienį liberalų frakcijoje apsilankęs teigė R. Kaunas.
Kaip skelbta, Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pradėjo informacijos patikslinimą dėl buvusios krašto apsaugos ministrės Dovilės Šakalienės teiginių apie aplinkybes, kurios susijusios su įmonės „Fegda“ atliktais kelio tiesimo į Rūdninkų karinį poligoną darbais.
Politika.lt tinklalaidėje buvusi ministrė taip pat teigė, jog, pasikvietusi pasikalbėti brokuotą kelią į Rūdninkų poligoną nutiesusios „Fegda“ atstovus, tos pačios dienos vakare ji esą sulaukė partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus spaudimo.
Anksčiau šioje įmonėje yra dirbęs ir M. Sinkevičius. Visgi, trečiadienį žurnalistams socialdemokratas neigė atstovavęs šios bendrovės interesams centrinės valdžios institucijose.
Naujienų portalas „Delfi“ skelbė, kad į Rūdninkų poligoną vedančiame kelyje iš karto po įrengimo pastebėti defektai, tačiau karinį projektą koordinuojanti Krašto apsaugos ministerija (KAM) iš „Fegdos“ nereikalauja kelio tiesti iš naujo, jis šiuo metu tik remontuojamas.
Žiniasklaidai paviešinus šią informaciją, KAM pradėjo vidinį tyrimą, o ministrės pareigas tuomet dar ėjusi D. Šakalienė teigė, kad su ministerijos teisininkais ieškoma būdų taikyti „baltųjų“ ir „juodųjų“ tiekėjų sąrašo principą, kuris ateityje padėtų užtikrinti didesnę kokybę vystant karinius projektus.
Visgi iš pareigų pasitraukusi D. Šakalienė paskelbė, kad ministerijoje šios idėjos atsisakyta, tuo metu naujasis ministras R. Kaunas teigė su situacija iki galo dar nesusipažinęs.
Savo ruožtu kelio tiesimo į Rūdninkų karinį poligoną darbus atlikusi įmonė „Fegda“ paneigė viešojoje erdvėje pasklidusią informaciją, neva įmonė dėl poligono kelio defektų šalinimo ieškojo politikų užtarimo.
Naujausi komentarai