Nausėda: jei „aušriečiai“ taip pasielgs, socdemams tai turėtų būti koalicijos pabaiga

Taip šalies vadovas kalbėjo paklaustas, kaip vertina „aušriečių“ vedlio apsistumdymą su jaunuoliu susitikimo su gyventojais Vilkaviškyje metu.
„Nekalbėdami dabar apie jo konkrečius apsistumdymus turėtume kalbėti apie tai, kaip pono (Remigijaus – BNS) Žemaitaičio partijos ir frakcijos nariai balsuos už poligoną. Jeigu jie balsuos prieš, aš manau, kad socialdemokratų partija kaip valdančiosios partijos ašis turėtų traktuoti tai kaip koalicijos pabaigą „de facto“, – LRT Briuselyje ketvirtadienį sakė šalies vadovas.
„Nėra jokių abejonių, kad galima diskutuoti kokiais nors ekonominės politikos klausimais ir turėti skirtingą nuomonę, tačiau kuomet atsiranda priešinga nuomonė absoliučiai kertiniais, gyvybiniais Lietuvos saugumo klausimais, čia jau tikrai net ir turint labai lanksčias kojas darant špagatą, tačiau špagatas yra tiesiog per didelis ir valdančiosios koalicijos partijos tiesiog nebeturėtų tokių špagatų daryti ir vieną kartą aiškiai pasakyti, su kuo joms pakeliui, o su kuo ne“, – aiškino šalies vadovas.
Perklaustas, kaip vertina apsistumdymą, G. Nausėda tikino, jog tai turėtų vertinti institucijos.
„Tegul tai įvertina tos institucijos, kurios turi atsakyti už viešąją tvarką. Seimo narys nėra laisvas nuo atsakomybės ir privalo prisiimti atsakomybę lygiai taip pat, kaip ir kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis“, – teigė G. Nausėda.
Kaip rašė BNS, pirmadienį kilus incidentui Vilkaviškio bibliotekoje, kur vyko R. Žemaitaičio susitikimas su vietos bendruomene, „aušriečių“ vedlys apstumdė jaunuolį, rankose laikiusį lentą su užrašu „Ruzzija“ ir rodykle, vedančia link išėjimo iš pastato.
R. Žemaitaitis BNS sakė minėtą jaunuolį pastūmęs, nes šis esą stumdė senjorus. Dėl šio incidento prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą.
BNS skelbė, kad Valstybės gynimo tarybos sprendimu Kapčiamiestyje artimiausiais metais planuojama įrengti apie 14,6 tūkst. hektarų ploto poligoną.
Jo steigimui pavasario sesijoje galutinai pritarti dar turi Seimas, tačiau kiek anksčiau R. Žemaitaitis sakė nepritariantis naujo poligono kūrimui, nes tuomet, anot jo, nebuvo pateikta atsakymų į gyventojams aktualius klausimus, tačiau dabar poziciją ėmė švelninti.
