Nausėda: LRT pakeitimai turi atitikti neutralumo, atsakomybės ir skaidrumo principus

„Lietuva užima 14 vietą Globaliame žiniasklaidos laisvės indekse. Mes esame suinteresuoti išsaugoti šią puikią vietą ateityje. Visi įstatymų pakeitimai turi atitikti politinio neutralumo, atsakomybės, skaidrumo principus. Tai ypač taikoma nacionaliniam transliuotojui. Manau, turime laikytis šių taisyklių ir principų atlikdami bet kokius įstatymų pakeitimus“, – po susitikimo su Latvijos ir Estijos prezidentais surengtoje spaudos konferencijoje sakė G. Nausėda, kurį cituoja portalas LRT.lt.
Tiesa, prezidentas trečiadienį pasirašė parlamento sprendimą trejiems metams įšaldyti visuomeninio transliuotojo biudžetą.
„Esame situacijoje, kai Lietuva siekia gynybai kitąmet skirti 5,38 proc. mūsų BVP. Žinoma, tai reiškia, kad veržtis diržus yra daugelio institucijų prioritetas. Mes stengiamės kuo geriau išsaugoti taupyti lėšas ir jas leisti svarbiausiems prioritetams šiandien Lietuvoje ir, žinoma, ne tik Lietuvoje, bet ir regione ir Rytų flange“, – komentuodamas tokį sprendimą akcentavo šalies vadovas.
Kaip skelbta, viešojoje erdvėje verda diskusijos dėl Seime kelią besiskinančių iniciatyvų, susijusių su LRT. Praėjusią savaitę Seimas po pateikimo pritarė siūlymui supaprastinti LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarką.
Parlamentarai pasiūlė numatyti, kad visuomeninio transliuotojo taryba LRT generalinį direktorių galėtų atleisti slaptu balsavimu, ne mažiau kaip 1/2 visų tarybos narių balsais.
Šiuo metu įstatymas numato galimybę atleisti LRT generalinį direktorių tik tuo atveju, jeigu už tokį nepasitikėjimą balsuoja ne mažiau kaip 2/3 visų tarybos narių. Beje, šis balsavimas yra atviras. Taip pat LRT taryba pareikštą nepasitikėjimą generaliniu direktoriumi turi pagrįsti viešuoju interesu.
Seimo veiksmams prieš LRT prieštaraujanti žiniasklaidos bendruomenė pirmadienį pranešė pradedanti savaitę truksiančias protesto akcijas, kurias vainikuos kitą savaitę prie Seimo vyksiantis mitingas. Bendruomenė reikalauja parlamentarų atmesti su LRT vadovo atleidimo tvarkos pakeitimais susijusias įstatymo pataisas ir įspėja, kad jos kelia grėsmę visuomeninio transliuotojo nepriklausomumui, panašėja į bandymą užvaldyti LRT.
