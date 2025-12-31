Naujųjų proga sveikinantis Gitanas Nausėda: kelkime šalies gerovės lygį kiekvienam

„Visus metus kūrėme stipresnę, klestinčią, savimi pasitikinčią Lietuvą, tad užuot bandę varžytis, kas labiau myli Lietuvą, dalinkimės vertingomis idėjomis ir išgirskime vieni kitus“, – sveikinime sakė šalies vadovas.
„Parodykime, kad mes esame Lietuva, kuriai svarbus kiekvienas jos pilietis. Kurkime ateitį, sparnuotą turiniu ir rezultatais. Kelkime šalies gerovės lygį kiekvienam“, – teigė jis.
Pasak G. Nausėdos, sutarus dėl rekordinio 2026 metų gynybos biudžeto, reikia spręsti kitus iššūkius – toliau mažinti socialinę, regioninę atskirtį Lietuvoje.
„Laiko tėkmėje vis iš naujo įsitikiname – kartu mes stipresni efektyviais sprendimais, tiesiog būtinais sveikatos, švietimo, socialinės apsaugos, ekonomikos srityse. Kol sutariame svarbiausiais klausimais, kol dirbame dėl kiekvieno Lietuvos piliečio gerovės konstruktyviais pasiūlymais, niekas mūsų negali sulaikyti nuo pažangos“, – kalbėjo šalies vadovas.
Pirmoji ponia Diana Nausėdienė sveikinime linkėjo atidžiai žvelgti į „kiekvieno kalbančiojo tikslus ir darbus“.
„Tegul mūsų širdys kalba vienu ritmu vardan tėvynės klestėjimo ir sėkmės. Su naujomis viltimis, su santalka ir nauja kūrybine jėga kilkime aukštyn ir tik aukštyn“, – sakė D. Nausėdienė.
