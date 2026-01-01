Tarp Nausėdų Naujųjų metų tikslų – siekis išsimiegoti

Kalėdų ir Naujųjų metų planai Nausėdų šeimoje gimsta demokratiškai. Prezidentas G. Nausėda juokauja, kad tai net „pliūrokratija“ – visi turi teisę tartis ir išsakyti savo nuomonę. Dažnai iniciatyvą parodo ir draugai, kurie iš anksto pradeda klausinėti, kur ir kaip bus švenčiama.
„Mintis švęsti pajūryje kilo mums patiems. Natūralu – esame klaipėdiečiai, jūra šaukia. O tada jau bandome išplėsti ratą žmonių, nes Naujieji metai – tai ne tik šeima, bet ir draugai“, – apie Naujųjų metų planus pasakojo prezidentas.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Paklausti, kuris iš jų labiau pasiilgsta jūros, abu atsakė beveik vienu balsu.
„Aš visada“, – trumpai tarė D. Nausėdienė.
„Pasiilgstu ir aš. Pasiilgstu vaikščiojimo paplūdimiu. Ir nebūtinai tik vasarą, bet ir žiemą, kai siaučia vėjas“, – pridūrė prezidentas.
Prezidento teigimu, jūra gražiausia tada, kai yra nerami, nes primena patį gyvenimą.
„Kai viskas per daug ramu, skirtumas tarp jūros ir ežero tampa labai menkas“, – filosofavo G. Nausėda.
Prie jūros pirmoji šalies pora grįžta kiekvieną kartą, kai tik atsiranda galimybė. Pirmoji ponia, juokdamasi, prisipažino gana anksti pradedanti maudynių sezoną.
„Pasinerti į jūrą yra laisvės pojūtis. Ji tarsi viską nuplauna“, – šyptelėjo D. Nausėdienė.
Prezidentas pridūrė, kad dažnai pradeda maudytis kartu, tačiau pats grįžta anksčiau, o Diana vandenyje lieka gerokai ilgiau.
Kalbant apie kasdienius įpročius, abu neslėpė – išsiblaškymo jų gyvenime netrūksta.
„Raktus, telefoną, akinius, pirštines“, – dalykus, kuriuos pamiršta, vardino prezidentas.
Jis taip pat teigė, kad dažniau pirmas parašo žinutę, o žmona neatsiliepia.
„Aš labai retai nešiojusi telefoną su savimi. Jei dienotvarkė intensyvi, jis lieka kažkur toliau, o vakare tik ir atsiranda laiko. Aš nemėgstu nešiotis rankinių, todėl telefonas dažnai būna ne šalia“, – teisinosi pirmoji ponia.
Kalbėdami apie dovanas, abu, šypsodamiesi, pripažino mėgstantys vienas kitą stebinti. Prezidentas be konkurencijos iniciatyvą priskyrė žmonai, pabrėždamas, kad Dianai dovanos labai svarbios ir ji joms ruošiasi itin kruopščiai.
„Mes apskritai vienas kitą mėgstame“, – į klausimą, ar mėgsta vienas kitą stebinti, atsakė prezidentas.
Apibendrindami 2025-uosius metus, abu sutiko, kad jie buvo intensyvūs. Prezidentas juos palygino su jūra.
„Pasaulinis kontekstas negali neatsiliepti Lietuvai. Tačiau kartu buvo daug vilties – vilties dėl taikos, dėl grįžimo prie sveiko proto. Mane džiugina Lietuvos gebėjimas suvokti padėties rimtumą ir veikti“, – teigė prezidentas.
D. Nausėdienė pabrėžė, kad tai buvo didelių pastangų ir pasiekimų metai, ypač tarptautinėje erdvėje.
„Taip pat tai buvo išsigryninimo metas – kai matome tikrus žmonių veidus. Lietuva yra stipri ir turi milžinišką potencialą. Tai – potencialo metai“, – teigė D. Nausėdienė.
„Ramybės ir atidumo vieni kitiems. Žmogiškumo, kuris giliai įrašytas mūsų sieloje. Kad jis niekur nedingtų“, – Lietuvos žmonėms Naujųjų metų proga linkėjo prezidentas.
„Kad širdys būtų ramios, protai nukreipti į gražią ateitį, o svajonių rūmai – statomi kartu. Kad Lietuva būtų stipri, pasitikinti savimi ir verta pasididžiavimo“, – pridūrė pirmoji ponia.
Vienas kitam Diana ir Gitanas linkėjo paprastų, žmogiškų dalykų.
„Daugiau laiko kartu“, – atsakė G. Nausėda.
„Išsimiegoti“, – šypsojosi D. Nausėdienė.
„Kad buvimas kartu gamtoje ar sportuojant niekur nedingtų. Kad girdėtume ir jaustume vienas kitą“, – linkėjo G. Nausėda.
„Norėčiau, kad abu užsidėtume sportinius batelius ir vėl bėgtume kartu – kad būtume stiprūs, sveiki ir galėtume daug nuveikti vardan Lietuvos“, – apie svajonę prabilo D. Nausėdienė.
