„Nemuno aušra“ ragina pasirašyti peticiją dėl LRT vadovo atleidimo

Seime kelią skinantis įstatymo pataisoms, kurios palengvintų Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) vadovo atleidimo tvarką, viena iš siūlymo iniciatorių, valdančioji „Nemuno aušros“ partija ragina žmones pasirašyti peticiją dėl visuomeninio transliuotojo vadovės Monikos Garbačiauskaitės-Budrienės atleidimo.
„Visuomeninis transliuotojas turi tarnauti visiems – o ne vienos ar kelių politinių grupių interesams. Todėl kviečiame jus palaikyti peticiją „Dėl LRT vadovybės atnaujinimo ir skaidrios atrankos“. Ši peticija ragina atleisti dabartinę LRT generalinę direktorę ir inicijuoti skaidrią, viešą bei konkurencingą naujo vadovo atranką“, – rašoma oficialioje partijos socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.
„Aušriečių“ kviečiamos pasirašyti peticijos autorius – asociacijos „Atoveiksmis“ vadovas Raimondas Šimaitis, anksčiau organizavęs protesto akcijas prieš Nekilnojamo turto (NT) mokestį.
„Norėdami užtikrinti objektyvią bei įvairialypę žiniasklaidą, reikalaujame atleisti LRT generalinę direktorę Moniką Garbačiauskaitę-Budrienę ir pradėti viešą, skaidrią naujo vadovo atranką“, – rašoma peticijos tekste.
„Mūsų tikslas yra užtikrinti didesnį skaidrumą, sumažinti galimus interesų konfliktus ir sustiprinti visuomeninio transliuotojo atsakomybę visuomenei. Todėl būtina peržiūrėti LRT programų kūrimo ir pirkimų modelį“, – dėstoma peticijoje adresuotoje Seimui.
Peticiją pasirašė beveik 900 žmonių.
Savo ruožtu žurnalistų bendruomenė toliau ragina visuomenę pasirašyti peticiją prieš „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų narių įregistruotą siūlymą supaprastinti LRT vadovo atleidimą – ją jau pasirašė beveik 100 tūkst. žmonių.
Kaip skelbta, parlamentarų inicijuotos LRT įstatymo pataisos sukėlė pasipiktinimą viešojoje erdvėje.
Žiniasklaidos bendruomenė pirmadienį pranešė pradedanti savaitę truksiančias protesto akcijas, kurias vainikuos kitą savaitę prie Seimo vyksiantis mitingas.
Bendruomenė reikalauja parlamentarų atmesti su LRT vadovo atleidimo tvarkos pakeitimais susijusias įstatymo pataisas. Taip pat prašoma ateityje derinti bet kokius su žiniasklaida susijusius projektus su žurnalistų bendruomenės atstovais.
Savo ruožtu kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė teigė, kad „aušriečių“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų narių registruotas siūlymas dėl lengvesnio visuomeninio transliuotojo vadovo atleidimo bus tobulinamas.
ELTA primena, kad pastaruoju metu Seime dalis parlamentarų kėlė ne vieną klausimą dėl LRT, inicijavo įstatymo pataisas.
„Nemuno aušros“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų atstovai pasiūlė numatyti, kad visuomeninio transliuotojo taryba LRT generalinį direktorių galėtų atleisti slaptu balsavimu, ne mažiau kaip 1/2 visų tarybos narių balsais.
Siūlymas praėjusį ketvirtadienį įveikė pirmąjį balsavimą Seime – įstatymo pataisos po pateikimo sulaukė parlamentarų palaikymo.
Be to, ketvirtadienį Seimas pritarė ir „aušriečių“ bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijų siūlymui įšaldyti dabartinį LRT skiriamą finansavimą. Pagal šią iniciatyvą, ateinančius trejus metus visuomeninio transliuotojo veiklai bus skiriama apie 80 mln. eurų.
Šalies žurnalistai kreipėsi į parlamentarus, reikšdami susirūpinimą dėl to, jog Seimo narių veiksmai panašėja į bandymą užvaldyti visuomeninį transliuotoją.
(be temos)
(be temos)
(be temos)