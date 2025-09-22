 Niujorke viešintis prezidentas nuotoliu susitiks su kandidatu į aplinkos ministrus

Niujorke viešintis prezidentas nuotoliu susitiks su kandidatu į aplinkos ministrus

2025-09-22 18:56
BNS inf.

Niujorke viešintis prezidentas Gitanas Nausėda vėlų pirmadienio vakarą nuotoliniu būdu susitiks su kandidatu į aplinkos ministru Kastyčiu Žuromsku.

Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda / R. Riabovo / BNS nuotr.

Anot Prezidentūros pranešimo, pokalbis numatytas 22 val. Lietuvos laiku.

Susitikimas su kandidatu į ministrus nuotoliu rengiamas pirmą kartą.

Valdantieji siekia ketvirtadienį patvirtinti Vyriausybės programą ir surengti visų 14 ministrų bei paskirtosios premjerės Ingos Ruginienės priesaiką.

Dabartinio aplinkos viceministro K. Žuromskio kandidatūrą į ministrus pasiūlė „Nemuno aušra“ vietoj prieš tai G. Nausėdos atmesto Povilo Poderskio kandidatūros.

Valstybės vadovui dar teks išspręsti situaciją, susidariusią dėl naujo kultūros ministro.

Anksčiau G. Nausėda kultūros ministre paskyrė socialdemokratę Vaidą Aleknavičienę, tačiau koalicijos partneriams susikeitus ministerijomis ir „aušriečiams“ perėmus atsakomybę už Kultūros ministeriją, jie į šias pareigas pasiūlė savo narį Ignotą Adomavičių.

Prezidentas dar nėra paskyręs susitikimo laiko su pastaruoju.

BNS rašė, kad rugpjūtį po premjero Gintauto Palucko atsistatydinimo ir ankstesnės valdančiosios daugumos iširimo sudaryta Socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų koalicija, Seime ji turi 82 narius. Šios frakcijos formuoja ir naują ministrų kabinetą.

Šiame straipsnyje:
Gitanas Nausėda
kandidatas į aplinkos ministrus
Kastytis Žuromskas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų