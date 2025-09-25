Prezidento verdiktas: Adomavičius, Vaičiūnas ir Žuromskas paskirti ministrais

„Pateikiau Lietuvos Respublikos Seimui pilnos sudėties Vyriausybę, įskaitant ir visus tris likusius ministrus“, – LRT televizijai teigė šalies vadovas.
„Nemuno aušros“ atstovas I. Adomavičius buvo paskirtas į ministrus, nepaisant kultūros bendruomenės prieštaravimų bei rengiamo protesto dėl jo kandidatūros į Kultūros ministerijos vadovo postą.
Kaip skelbta anksčiau, rugsėjo pradžioje pasirašytu dekretu G. Nausėda kultūros ministre buvo paskyręs socialdemokratę, Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkę Vaidą Aleknavičienę. Tiesa, praėjusią savaitę vykusių derybų dėl ministerijų metu buvo nuspręsta Kultūros ministeriją perleisti „Nemuno aušrai“. Ši politinė jėga į kultūros ministrus delegavo I. Adomavičių.
Savo ruožtu socialdemokratai perėmė koalicinių derybų metu „aušriečiams“ tekusią Energetikos ministeriją ir į jos vadovus delegavo iki šiol pareigas ėjusį laikinąjį ministrą Ž. Vaičiūną.
Rugsėjo pradžioje pasirašytu prezidento dekretu Finansų ministerijos vadovu buvo paskirtas iki šiol viceministru dirbęs Kristupas Vaitiekūnas, socialinės apsaugos ir darbo ministre – Seimo narė Jūratė Zailskienė, susisiekimo ministru – viceministras Juras Taminskas.
Prieš kelias savaites jau buvo patvirtintos ir Gintauto Palucko Vyriausybėje dirbusių ministrų kandidatūros: Krašto apsaugos ministerijai (KAM) ir toliau vadovaus Dovilė Šakalienė, Sveikatos apsaugos ministerijai (SAM) – Marija Jakubauskienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (ŠMSM) – Raminta Popovienė, Užsienio reikalų ministerijai (URM) – Kęstutis Budrys, Vidaus reikalų ministerijai (VRM) – Vladislavas Kondratovičius.
Teisingumo ministre šalies vadovas paskyrė Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) pasiūlytą parlamentarę Rita Tamašunienę. Patvirtintas ir „valstiečių“ kandidatas į ekonomikos ir inovacijų ministrus Edvinas Grikšas.
Taip pat pritarimo sulaukė į žemės ūkio ministrus „Nemuno aušros“ deleguotas viceministras Andrius Palionis.
Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai. Toks balsavimas numatomas ketvirtadienį.
