Nustebino ministrės nekompetencija

Frakcijos nariai teigia nesulaukę atsakymų į daugelį savo klausimų. Socialdemokratė net negalėjo apytiksliai įvardinti pinigų sumos, kuria disponuoja ministerija ir jos kuruojamos sritys.
„Du klausimėliai – vienas trumpesnis, kitas – ilgesnis. Ar žinote, kokiu biudžetu disponuosite?“ – klausė buvęs Seimo pirmininkas Saulius Skvernelis.
„Dideliu“, – atsakė J. Zailskienė. Jos buvo paprašyta konkretumo. „Bent jau šimto milijonų ribose gal žinot“, – sakė S. Skvernelis. Ministrė teigė dabar negalinti atsakyti, tik žinanti, kad jis labai didelis.
S. Skvernelis J. Zailskienę provokavo, klausdamas jos nuomonės apie socialinių išmokų grobstymą. „Vardan Lietuvos“ lyderis tokiu būdu kandidatei priminė jos iniciatyvą sumažinti atsakomybę vadinamojoje čekučių byloje minimiems politikams ir pareigūnams. Būtent ši Seimo narė pasiūlė įstatymo projektą, kurį priėmus, tokiais nusikaltimais kaltinami žmonės galėtų tikėtis menkiausių bausmių.
„Visą laiką į „Sodros“ biudžetą buvo kėsinamasi, t. y. piktnaudžiaujama ir bandoma piktnaudžiauti ligos išmokomis, gauti tai, kas nepriklauso. Prisimenam istoriją, kai buvo motinystės išmokos grobstomos. Prisimename, kokia problema yra su nedarbo socialinio draudimo išmokomis. Tai visada toks noras pasiimti tai, kas tau nepriklauso. Jūsų indėlis bandant legitimizuoti „čekutininkus“, tai ar yra signalas „Sodros“ potencialiems lėšų grobstytojams, kad jeigu jie paklius, tai jie turės tokį pat atlaidumą iš jūsų ir bus atleisti nuo atsakomybės?“ – klausė S. Skvernelis.
„Tiesiog klausimas, mano nuomone, yra neetiškas, nes tai yra du skirtingi dalykai, – teigė J. Zailskienė. – Aš džiaugiuosi, kad jūs tobulas žmogus. Ir tiek. Sėdi prieš mane vienas iš jų.“
Pasakęs, kad tobulų žmonių nėra, S. Skvernelis pakartojo savo klausimą.
„Tai visiškai nesusiję klausimai, nes „Sodros“ grobstytojai ir tie nedarbo išmokų gavėjai, kurie apgaudinėja ir kurie naudojasi spragom, jie tikrai turėtų būti sustabdyti. Ir net buvo kalba ir su Užimtumo tarnyba, nes yra labai daug problemų: ilgalaikiai, besiruošiantys, trumpalaikiai bedarbiai. Yra galvojama ir komitete svarstėm, kad žmonėms nebūtų galimybių piktnaudžiauti nedarbo išmokomis“, – teigė paskirtoji ministrė.
S. Skvernelis portalui kauno.diena.lt teigė, kad komentarų dėl paskirtosios ministrės vizito nereikia, geriausia pažiūrėti vaizdo įrašą. „Atsakymas vaizdo įraše yra ir ne vienas“, – teigė S. Skvernelis.
Paklaustas apie ministrės kompetenciją, jis teigė, kad iš J. Zailskienės atsakymų viskas girdima. „Nežinau, nesuprantu, įsigilinsiu, nepasidomėjau. Prezidentas su premjere vertino, kad užtenka. Gal ir užtenka“, – S. Skvernelis teigė, kad sulaukė visokių J. Zailskienės atsakymų – ir tikslių, ir nelabai.
Primename, kad valdančioji dauguma naujų ministrų ėmė ieškoti po to, kai vasaros pabaigoje subyrėjo buvusi valdančioji dauguma, kurią paliko „Vardan Lietuvos“.
Rugpjūtį Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos pasirašė susitarimą dėl valdančiosios koalicijos sudarymo.
Pastaroji politinė jėga pakeitė anksčiau valdančiajai daugumai priklausiusius demokratus.
