Skvernelis: įtarimų sulaukusi Silickienė traukiasi iš VRK, sustabdė narystę partijoje

2025-12-17 11:46
Jūratė Skėrytė (BNS)

Įtarimų dėl kyšininkavimo sulaukusi buvusi Augalininkystės tarnybos patarėja Agnė Silickienė traukiasi iš Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK), sustabdė narystę Demokratų sąjungoje „Vardan Lietuvos“.

„VRK pateiktas atsistatydinimo prašymas. Turime rasti partijos valdyboje naują kandidatą. Tada teiksime nutarimą dėl atleidimo ir naujo paskyrimo“, – trečiadienį BNS sakė demokratų lyderis Saulius Skvernelis.

Jis pranešė, kad A. Silickienė sustabdė ir narystę partijoje.

„Netikėtumas didelis ir tyrimas milžiniškas. Aišku, nežinia, koks kieno vaidmuo yra. Nemalonus įvykis“, – teigė politikas.

Tuo metu VRK atstovė spaudai Indrė Ramanavičienė BNS informavo, kad VRK kol kas nėra informuota, jog A. Silickienė Seimui yra pateikusi prašymą atsistatydinti iš VRK narės pareigų.

Teisėsauga trečiadienį pranešė, kad A. Silickienė drauge su kitais asmenimis yra įtariama kyšininkavimu Valstybinėje augalininkystės tarnyboje.

Tyrimo duomenimis, iš augalus ir augalinius produktus gabenančių įmonių atstovų sistemingai reikalauta ir gauta stambūs kyšiai už tokių krovinių gabentojams Augalininkystės tarnybos išduodamus fitosanitarinius sertifikatus.

Teisėsauga įtaria, kad bendra kyšių suma galėjo siekti 1,5 mln. eurų.

Pagal Rinkimų kodeksą VRK narius skiria ir atleidžia Seimas.

A. Silickienę į VRK delegavo Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.

Ji yra dirbusi Vilniaus apygardos teismo kanclere, Vidaus reikalų ministerijoje, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto biure.

