Šalį supurtė įspūdingas kyšininkavimo skandalas: ko neatskleidžia teisėsauga?

Daugiau kaip 11 tūkst. pakelių cigarečių, 14 tūkst. litrų alkoholinių gėrimų, sprogmenis ir didžiulį kiekį narkotikų per kratas rado teisėsaugos pareigūnai. Tyrimas susijęs su galimu kyšininkavimu augalininkystės tarnyboje.
„Tai yra viena įspūdingiausių kyšininkavimo schemų“, – neslėpė prokuroras Artūras Urbelis.
Įtarimai dėl kyšininkavimo veikiant organizuotoje grupėje pareikšti trylikai asmenų, tarp jų ir šešiems Augalininkystės tarnybos darbuotojams. Tačiau pas ką rastos cigaretės, alkoholis ir narkotikai, teisėsauga neatskleidžia.
Tarp įtariamųjų ir Augalininkystės tarnybos vadovas Jurijus Kornijenko. Tarnybos vadovu jis tapo 2024 metų spalį, o darbuotojams jį pristatė tuometinis konservatorių ministras Kazys Starkevičius. Tiesa, politikas ginasi, kad konkursas pradėtas dar iki jo, o jis rado tik laimėtoją.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
„Žinoma, pasižiūrėjau jo biografiją. Labiausiai imponavo, kad paskutiniu metu buvo dirbęs kancleriu bei buvo korupcijos prevencijos vadovas“, – aiškino jis.
J. Kornijenko Žemės ūkio ministerijoje dirbo nuo 2007 metų. Pasak šaltinių, per visą tą laiką, jis niekuo iš kitų darbuotojų neišsiskyrė.
„Konkursas buvo organizuotas prie Ingridos Šimonytės ir Kęstučio Navicko. Patarėjai, kurie organizavo, bei komisija buvo būtent jų“, – teigė „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis.
Tačiau K. Navickas tokias kalbas vadina nesąmonėmis. Esą konkursą Valstybinės augalininkystės tarnybos vadovo pareigoms užimti organizavo ir vykdė Viešojo valdymo agentūra ir komisija buvo jų.
„Valstybės valdymo agentūra visada atrenka du kandidatus, tačiau aš jau nedirbau, kai įvyko konkursas“, – tikino jis.
K. Navickas Augalininkystės tarnybos vadovą atsimena kaip ribotų gebėjimų.
„Ministerijoje jis buvo atsakingas už korupcijos prevenciją ir visų deklaracijų vykdymą. Mes matėme jo ribotus gebėjimus tą darbą daryti bei nekompetenciją. Jei būtų mano valia, aš jo nebūčiau skyręs“, – neslėpė buvęs žemės ūkio ministras.
Tiesa, konservatoriai neigė, kad J. Kornijenko jų žmogus. Be to, priminė, kad 2019–2020 metais šis žmogus buvo tuometinio ministro Andriaus Palionio kancleriu. Žemės ūkio ministro pareigas A. Palionis eina ir šiuo metu.
„Kol neturėjau kanclerio, laikinai vadovavo vienas iš ministerijos darbuotojų“, – komentavo A. Palionis.
Tiesa, LNK.LT šaltiniai informavo, kad R. Žemaitaičio nurodymu A. Palionis dar lapkritį buvo atlikęs neeilinį vertinimą. Už kyšininkavimą įtariamą J. Kornijenko įvertino labai gerai ir pakėlė jam atlyginimą. Pats R. Žemaitaitis algos padidinimo neneigia, tačiau tikina, jog tame nedalyvavo.
„Jei įstaigos, padalinio vadovas nepadaro jokių pažeidimų, jį tiesioginis vadovas gali paskatinti arba įvertinti teigiamai“, – pasakojo politikas.
Negana to, viešojoje erdvėje buvo informacijos, kad tuometiniam žemės ūkio ministrui Ignui Hofmanui Remigijus Žemaitaitis darė spaudimą, kalbėdamas apie tris pavaldžias tarnybas – tarp jų ir Augalininkystės.
Tačiau I. Hofmanas spaudimą neigė, bet prisiminė, kad būta nerimo, jog Augalininkystės tarnyboje nėra viskas gerai. Vadovas esą pasakodavo, kaip gerina tarnybos darbą, skaidrina leidimų išdavimus, tačiau tuo pačiu metu iš tarnybos eidavo ir kita informacija.
„Bloga atmosfera tarnyboje, labai daug darbuotojų yra atleidžiama – per pusę metų apie 70“, – dalijosi buvęs žemės ūkio ministras.
Pasak I. Hofmano, būta anoniminių skundų iš gėles vežančių verslininkų esą vadovas piktybiškai nepraleidžia reeksportuojamų gėlių.
„Po to skundai staiga baigėsi“, – sakė pašnekovas.
Tiesa, dar vėliau I. Hofmaną pasiekė daugiau neraminančios informacijos.
„Kad galbūt ir vėliau leidimai galėjo būti išduodami nesąžiningai, už tam tikrą atlygį. Ši informacija mane buvo pasiekusi dar pavasarį“, – tvirtino jis.
Tarp šešių įtariamųjų ir Agnė Silickienė – buvusi Sauliaus Skvernelio patarėja Seime, kuri jo partijos buvo deleguota į Vyriausiąją rinkimų komisiją.
„Agnė – ilgametė S. Skvernelio ginklanešė ir tikrai draugė bei kolegė. Nuo Seimo laikų ji visada buvo su Sauliumi“, – aiškino R. Žemaitaitis.
S. Skvernelis savo ruožtu tikino, kad jos įtaka politikui perdedama.
„Neieškokime sliekų ten, kur ieškoti nereikia. Žmonės jungiasi į partiją laisva valia, kada ji buvo steigiama, tad nereikėjo jokių rekomendacijų“, – teisinosi Seimo narys.
Į Vyriausiąją rinkimų komisiją partija ją delegavo esą dėl kompetencijų. Šiuo metu A. Silickienė narystę partijoje sustabdžiusi. Be to, ji jau nebėra Vyriausiosios rinkimų komisijos narė.
Iš viso kyšininkavimo byloje įtarimai pareikšti trylikai asmenų, iš kurių septyni – ne vieši asmenys. Tačiau neoficialiai kalbama, kad tarp jų ir buvusi Seimo narė Vitalija Vonžutaitė. Jos vyras Augalininkystės tarnybai su pertraukomis vadovavo beveik dešimt metų.
