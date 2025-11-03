Olekas: ministro darbas nėra šaulio ar tankisto

„Aš manau, kad jo patirtis, ypatingai jo paties sukurtas verslas ir (patirtis – BNS) savivaldoje, ir dabar Seime, ir galiausiai Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete (NSGK) rodo, kad jis yra pasiruošęs užimti tokias pareigas“, – LRT radijui pirmadienį tikino parlamento vadovas.
R. Kaunas pernai pirmą kartą išrinktas į Seimą, nuo šių metų rugsėjo dirba NSGK. Tai – vienintelė jo patirtis gynybos srityje.
„Aš manau, kad gerai (vertinu patirtį – BNS), jeigu palyginsim su mano, kada aš atėjau į bet kurią poziciją: ar į sveikatos ministro nuo operacinio stalo, ar į krašto apsaugos ministro. Man atrodo, kad Robertas yra pasiruošęs tam darbui“, – sakė J. Olekas.
Socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius anksčiau sakė, kad R. Kauno kandidatūra yra preliminariai suderinta su prezidentu.
Pasak M. Sinkevičiaus, nors R. Kaunas ir stokoja patirties, atsirinkdami kandidatą socialdemokratai vertino jo ambicijas, partinę priklausomybę, komandiškumą.
J. Oleko teigimu, per 35-erius nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos metus visuomenė turėtų būti subrendusi supratimui, kad Vyriausybės nario pozicija yra politinė.
„Nes ministro darbas nėra šaulio ar tankisto darbas, tai yra politiko, lyderio, politinė pareigybė. (...) Tai yra nuolatinis procesas, kuriame reikia domėtis, būti žingeidžiam, koks, man atrodo, Robertas yra. Reikia drąsiai priiminėti sprendimus, tariantis su tais, kurie turi daugiau galbūt žinių. Visada mes, politikai, išklausome karinį patarimą, bet matome tą bendrą liniją“, – kalbėjo parlamento vadovas.
Opozicija kritikuoja valdančiųjų pasirinkimą, sakydama, kad R. Kauno kandidatūra yra eksperimentas, ir ragina prezidentą jo neskirti ministru. Tuo metu prie Prezidentūros pirmadienio rytą rengiamas protestas pavadinimu „KAM ministro postas? Tik ne R. Kaunui“.
Naujo krašto apsaugos ministro prireikė iš pareigų atleidus premjerės Ingos Ruginienės pasitikėjimą praradusią Dovilę Šakalienę.
Pasak J. Oleko, tarp premjerės ir eksministrės kilo tam tikra įtampa, nors D. Šakalienė dirbo gerai. Seimo pirmininkas įsitikinęs, kad R. Kaunas socdemams atstovaus ne blogiau už ją.
„Mes matome tam tikras, sakyčiau, klaidas, kurias padarė mūsų kolegė, nors man atrodo, kad ji (...) padarė daug gero mūsų krašto apsaugos sistemai“, – sakė J. Olekas.
„Šiek tiek mes čia sugaištame laiko, bet manau, kad R. Kaunas irgi atstovaus taip pat gerai, kaip ir D. Šakalienė atstovavo socialdemokratus krašto apsaugos sistemoje“, – pažymėjo jis.
Naujausi komentarai