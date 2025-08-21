Olekas nemano, kad BFK pirmininko postas galėtų atitekti „valstiečiams“: ieškosime kitų pasiūlymų

Politiko teigimu, pageidautina, kad šio komiteto pirmininkas turėtų puikų ryšį su finansų ministru.
„Reikalingas tam tikras sutarimas su finansų ministru, kad nebūtų papildomų įtampų, kad būtų galima surasti sunkius sprendimus“, – ketvirtadienį LRT televizijai sakė J. Olekas.
„Aš manau, kad mes ieškosime kitų pasiūlymų kolegoms, kad galėtume kompensuoti kitomis pozicijomis“, – sakė socialdemokratas.
Remdamasi šaltinių informacija ELTA ketvirtadienį skelbė, kad „valstiečiai“ norėtų gauti BFK pirmininko postą. Tai Eltai patvirtino šaltiniai Lietuvos socialdemokratų partijoje (LSDP).
Savo ruožtu Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) derybinėje grupėje esanti Aušrinė Norkienė juokavo, kad ši pozicija – visų frakcijų svajonė. Pasak jos, „valstiečių“ gretose realiausias kandidatas užimti šį postą būtų jau anksčiau komitetui pirmininkavęs Valius Ąžuolas.
ELTA primena, kad ketvirtadienį neeilinės Seimo sesijos posėdyje parlamentui buvo pristatyta Ingos Ruginienės kandidatūra į premjeres.
Liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP teko ieškoti ne tik naujo ministro pirmininko, bet ir iš naujo formuoti valdančiąją daugumą.
Jeigu LSDP sudarys koaliciją su „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija, ši valdančioji dauguma Seime turės 82 mandatus.
