LSDP vicepirmininkė: dauguma partijos skyrių remia koaliciją su „aušriečiais“ ir „valstiečiais

Tęsiantis sekmadienio popietę prasidėjusiam Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) tarybos posėdžiui, kurio metu turėtų paaiškėti naujos valdančiosios daugumos sudėtis, Seimo narė patikino – nė vienas socdemų skyrius nemato galimybės dirbti dabartinei koalicijai.
„Didžioji dauguma skyrių pasisakė už koaliciją su „Nemuno aušra“ ir „valstiečiais“, – sekmadienio vakarą „Lietuvos ryto TV“ sakė J. Zailskienė.
„Nei vienas skyrius nepalaikė dabartinės situacijos, dabartinės koalicijos, nes, manau, tie ginčai tarp demokratų ir „Nemuno aušros“ buvo pastebėti ir žmonės įvertino, kad toks darbas bus sudėtingas“, – teigė ji.
Tiesa, socialdemokratė pažymėjo, kad taryba galutinio sprendimo dar nepriėmė – o ir LSDP skyrių nuomonė nebūtinai yra lemiama, pastebėjo J. Zailskienė.
„Pirmininkas inicijavo tą apklausą ir skyrių žmonės labai aktyviai balsavo. Manau, kad tai tikrai labai svarbi nuomonė ir net neabejoju, kad (...) kada taryba balsuos (...), tai tokia tikimybė, kad į tą nuomonę bus atsižvelgta – yra“, – tvirtino ji, pridurdama, kad pati balsuos taip, kaip ir jos skyrius – už koaliciją su „aušriečiais“ ir „valstiečių“ frakcija.
Kaip skelbta anksčiau, socialdemokratų derybinė grupė šią savaitę susitiko su „Nemuno aušros“, demokratų „Vardan Lietuvos“ ir „valstiečių“ atstovais.
Visgi šeštadienį LSDP koalicijos derybinės grupės partiečiams išplatintame laiške teigiama, kad socialdemokratai nebemato galimybės tęsti darbą esamos valdančiosios daugumos sudėtyje – kartu su „aušriečiais“ ir demokratais.
Anksčiau Sauliaus Skvernelio pirmininkaujama politinė jėga pranešė nebegalinti dirbti su R. Žemaitaičio „Nemuno aušra“, o socialdemokratai pabrėžė, kad tokie ultimatyvūs pareiškimai jiems tampa nepriimtini.
Tuo metu patys „aušriečiai“ skelbė pasirengę tęsti darbą koalicijoje, tačiau, jų vertinimu, joje negali būti vietos „skaldančioms jėgoms“.
Savo ruožtu „valstiečiai“ pranešė, jog formuos derybinę grupę, jeigu socialdemokratai pakvies juos į koaliciją.
ELTA primena, kad liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP teko ieškoti ne tik naujo ministro pirmininko, bet ir iš naujo formuoti valdančiąją daugumą.
LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę. Ketvirtadienį prezidentas G. Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo pateikė politikės kandidatūrą į Vyriausybės vadovės postą.
