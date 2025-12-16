Opozicija pradėjo rinkti parašus dėl nepasitikėjimo Seimo vadovu

„Kalbėjome ir pradedame rinkti parašus, pradedame ruošti tekstą ir rinksime parašus nepasitikėjimui“, – žurnalistams sakė Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
„Politinė atsakomybė dėl to, kas vyksta, tiesioginė jo atsakomybė. Atsakomybė už statuto laužymą, atsakomybė už skubą, už darbotvarkių sudarymą, tai yra jo funkcija. Dėl to matome, kad atėjo jau laikas kalbėti“, – tikino ji.
Seimo Statutas numato, jog pasiūlymas atleisti turi būti svarstomas, kai tai motyvuotu raštu pateikia Seimo valdyba, komitetas ar ne mažiau kaip penktadalis (29) Seimo narių.
Taip pat nurodyta, kad sprendimas atleisti dėl nepasitikėjimo priimamas slaptu balsavimu daugiau kaip pusės visų Seimo narių balsų dauguma.
Dar pirmadienį opozicija tikino surinkusi reikiamus parašus dėl neeilinio posėdžio organizavimo sausio 12 dieną, kuriame ir siūlytų pradėti nepasitikėjimo procedūrą.
„Manau, kad sausio mėnesis gali būt tas laikas, kai tai bus pateikta Seimo darbotvarkei“, – teigė Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų lyderis Laurynas Kasčiūnas.
Kiek anksčiau antradienį po registracijos visa opozicija paliko posėdžių salę.
Konstitucijos salėje posėdžiaujantys politikai reikalauja „padėti į stalčių“ projektą dėl lengvesnio Lietuvos radijo ir televizijos (LRT) vadovo atleidimo, taip pat Seimo valdybos sprendimu sudaryti darbo grupę ir pradėti diskusiją dėl pataisų.
Praėjusią savaitę Seimas po pateikimo pritarė valdančiųjų socialdemokratų, „valstiečių“ ir „aušriečių“ LRT įstatymo pakeitimo projektui, kad visuomeninio transliuotojo generalinis direktorius gali būti atleidžiamas už tai slaptai balsavus septyniems tarybos nariams iš 12, motyvuojant nepatvirtinta metine transliuotojo veiklos ataskaita arba netinkamu funkcijų vykdymu.
Dabar galiojantis įstatymas numato, kad LRT generalinis direktorius gali būti atleistas balsuojant atvirai, tam reikia aštuonių iš 12 tarybos narių balsų, o atleidimo pagrindas turi būti viešasis interesas.
Pakeitimus valdančioji koalicija siekia priimti skubos tvarka – dar šią savaitę.
Tiek LRT, tiek Žurnalistų profesionalų asociacija teigia, kad skubiai ir be išsamaus aptarimo su bendruomene teikiami projektai kelia grėsmę visuomeninio transliuotojo nepriklausomumui, žiniasklaidos laisvei.
