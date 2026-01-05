ES: Venesuelos pereinamajame laikotarpyje turi figūruoti opozicijos lyderė Machado

„Kiti žingsniai turėtų būti susiję su dialogu demokratinio perėjimo link, kuriame turi dalyvauti Edmundo Gonzalezas ir Maria Corina Machado“, – sakė ES užsienio reikalų atstovė Anitta Hipper.
M. C. Machado, kuriai po ginčytino N. Maduro perrinkimo 2024 metų liepą teko slapstytis, pareiškime socialiniuose tinkluose pažymėjo, kad opozicijos kandidatas E. Gonzalezas Urrutia, kuris, opozicijos teigimu, laimėjo rinkimus, „turi nedelsdamas perimti savo konstitucinius įgaliojimus“ kaip prezidentas.
JAV administracija kol kas atmeta šių opozicijos lyderių vaidmenį pereinamajame laikotarpyje, o valstybės sekretorius Marcas Rubio teigė, kad M. C. Machado „neturi palaikymo ar pagarbos savo šalyje“.
