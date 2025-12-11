Paslaptingai atsidūrusi Osle Machado pažadėjo grįžti į Venesuelą ir užbaigti „tironiją“

M. C. Machado, kuri dingo sausio mėnesį po to, kai metė iššūkį prezidento Nicolas Maduro valdžiai, ketvirtadienį anksti ryte pirmą kartą pasirodė Norvegijos sostinės viešbučio balkone, kur ją pasitiko džiūgaujantys rėmėjai, o jos pabėgimas iš Venesuelos liko gaubiamas paslapties.
Spaudos konferencijoje ji padėkojo tiems, kurie „rizikavo savo gyvybėmis“, kad ji galėtų atvykti į Oslą. Neaišku, kaip ji atvyko į Norvegiją ir kaip ji grįš, nes Venesuela pareiškė, kad ji bus laikoma bėgle, jei paliks šalį.
Anksčiau M. C. Machado žurnalistams šalia Norvegijos parlamento sakė, kad dės visas pastangas, kad galėtų grįžti.
„Aš atvykau atsiimti apdovanojimą Venesuelos žmonių vardu ir tinkamu momentu jį parvešiu į Venesuelą“, – sakė ji.
„Nesakysiu, kada ir kaip tai įvyks“, – sakė, pridurdama, kad nori „kuo greičiau užbaigti šią tironiją ir turėti laisvą Venesuelą“.
Atskirame interviu BBC ji sakė: „Puikiai suprantu, kokią riziką prisiimu.“
„Aš būsiu ten, kur esu naudingiausia mūsų reikalui, – pridūrė ji. – Dar visai neseniai maniau, kad turiu būti Venesueloje, bet šiandien manau, kad dėl mūsų reikalo turiu būti Osle.“
Nobelio institutas sakė, kad M. C. Machado padarė „viską, ką galėjo, kad atvyktų į ceremoniją“, ir leidosi į „itin pavojingą“ kelionę.
