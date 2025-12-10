Nobelio komiteto vadovas paragino Maduro atsistatydinti

„Pone Maduro, susitaikykite su rinkimų rezultatais ir atsistatydinkite“, – kalboje sakė pirmininkas Jorgenas Watne Frydnesas.
„Padėkite pamatus taikiam perėjimui prie demokratijos. Nes tokia yra Venesuelos žmonių valia“, – tęsė jis, o jo žodžius lydėjo plojimai.
Besislapstanti M. C. Machado nedalyvavo ceremonijoje Osle, o Nobelio taikos premiją atsiėmė jos dukra.
Nobelio institutas kiek anksčiau pranešė, kad Venesuelos opozicijos lyderė turėtų atvykti į Oslą ne vėliau kaip ketvirtadienį.
M. C. Machado slapstosi ir viešumoje nesirodė nuo sausio 9 dienos, kai buvo trumpam sulaikyta po to, kai prisijungė prie šalininkų protesto akcijos Venesuelos sostinėje Karakase.
Tai, kad 58-erių opozicionierei paskirta Nobelio taikos premija už jos kovą siekiant demokratinių permainų Pietų Amerikos šalyje, buvo paskelbta spalio 10 dieną, o ji buvo apibūdinta kaip moteris, kuri „palaiko demokratijos liepsną augančioje tamsoje“.
M. C. Machado laimėjo opozicijos pirminius rinkimus ir ketino mesti iššūkį N. Maduro per praėjusių metų prezidento rinkimus, tačiau vyriausybė uždraudė jai kandidatuoti. Jos vietą užėmė į pensiją išėjęs diplomatas Edmundo Gonzalezas (Edmundas Gonsalesas).
Prieš 2024 metų liepos 28 dienos rinkimus buvo vykdomos plataus masto represijos, įskaitant diskvalifikacijas, areštus ir žmogaus teisių pažeidimus. Jų padaugėjo po to, kai šalies Nacionalinė rinkimų taryba, kurioje dirba N. Maduro ištikimi šalininkai, nugalėtoju paskelbė dabartinį prezidentą.
Praėjusiais metais E. Gonzalezas pasiprašė prieglobsčio Ispanijoje po to, kai Venesuelos teismas išdavė orderį jį suimti.
Jungtinių Tautų (JT) žmogaus teisių pareigūnai ir daugelis nepriklausomų teisių grupių išreiškė susirūpinimą dėl padėties Venesueloje ir paragino N. Maduro patraukti atsakomybėn už jo susidorojimą su kitaminčiais.
(be temos)