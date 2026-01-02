Venesuelos prezidentas tvirtina esąs pasiruošęs atviram bendradarbiavimui su JAV

„Kur jie nori ir kada jie nori“, – valstybinei televizijai sakė N. Maduro, komentuodamas galimo dialogo su JAV klausimą dėl įtariamos narkotikų kontrabandos, naftos ir migracijos.
Tačiau N. Maduro vyriausybė nei patvirtino, nei paneigė pirmadienį JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) paskelbtos informacijos apie išpuolį prieš įtariamą Venesuelos narkotikų kontrabandai skirtą laivų prieplauką.
Teigiama, kad tai galėjo būti pirmasis karinės kampanijos prieš neteisėtą prekybą narkotikais Lotynų Amerikoje veiksmas.
Ketvirtadienį paklaustas apie šį incidentą, Venesuelos prezidentas sakė: „Apie tai galėtume pasikalbėti po kelių dienų.“
Teigiama, kad šis išpuolis galėjo būti pirmasis karinės kampanijos prieš neteisėtą prekybą narkotikais Lotynų Amerikoje veiksmas.
D. Trumpas nepasakė, ar tai buvo karinė, ar JAV Centrinės žvalgybos agentūros (CŽA) operacija ir kur tiksliai buvo smogta, tik pažymėjo, kad tai buvo „palei krantą“.
„Prieplaukos zonoje, kur į laivus kraunami narkotikai, įvyko didelis sprogimas“, – sakė jis žurnalistams savo „Mar-a-Lago“ rezidencijoje Floridoje.
„Taigi, mes smogėme visiems laivams, o dabar smogėme šiai zonai: tai įgyvendinimo zona (...) Ir jos jau nebėra“, – pridūrė D. Trumpas.
Tačiau interviu metu N. Maduro tikino, kad Venesuela sėkmingai apsigynė nuo JAV vykdomos karinės kampanijos jūroje.
„Mūsų žmonės yra saugūs ir gyvena taikoje“, – sakė jis.
Nuo rugsėjo JAV pajėgos taip pat surengė daugybę smūgių Karibų jūroje ir rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje, taikydamosi į, Vašingtono teigimu, narkotikų kontrabandos laivus.
Tačiau administracija nepateikė jokių įrodymų, kad taikiniais tapę laivai buvo susiję su prekyba narkotikais, todėl kilo diskusijų dėl šių operacijų teisėtumo.
Tarptautinės teisės ekspertai ir teisių gynimo grupės teigia, kad šie smūgiai greičiausiai yra neteisminiai nužudymai, o Vašingtonas šį kaltinimą neigia.
D. Trumpo administracija didina spaudimą N. Maduro, kaltindama Venesuelos vadovą, kad jis pats vadovauja narkotikų karteliui, ir įvesdama naftos tanklaivių blokadą.
(be temos)