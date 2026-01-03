Venesuelos sostinę sudrebino sprogimai

Sprogimai nugriaudėjo tuo metu, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas), kuris į Karibų jūros regioną pasiuntė karinio jūrų laivyno operatyvinę grupę, iškėlė antžeminių smūgių Venesuelai galimybę.
Sprogimų garsai dar buvo girdimi apie 15 minučių, nors tiksli jų vieta buvo neaiški.
Pirmadienį D. Trumpas sakė, kad Jungtinės Valstijos smogė ir sunaikino įtariamų Venesuelos narkotikų laivų prieplauką.
Respublikonas lyderis nepasakė, ar tai buvo karinė, ar CŽA operacija, ar kur įvyko smūgis, tik pažymėjo, kad jis buvo „palei krantą“.
Tai būtų pirmasis žinomas sausumos smūgis Venesuelos teritorijoje.
Prezidentas Nicolas Maduro (Nikolas Maduras) pirmadienio smūgio nei patvirtino, nei paneigė, tačiau ketvirtadienį pareiškė, kad po kelias savaites trukusio JAV karinio spaudimo yra atviras bendradarbiavimui su Vašingtonu.
D. Trumpo administracija apkaltino N. Maduro vadovavimu narkotikų karteliui ir teigia, kad kovoja su narkotikų prekyba, tačiau kairiųjų lyderis neigia, kad yra kaip nors susijęs su narkotikų prekyba, ir sako, kad Vašingtonas siekia jį nuversti, nes Venesuela turi didžiausias žinomas naftos atsargas Žemėje.
Vašingtonas padidino spaudimą Karakasui, neoficialiai uždarydamas Venesuelos oro erdvę, įvesdamas daugiau sankcijų ir įsakydamas konfiskuoti tanklaivius su Venesuelos nafta.
Jau kelias savaites D. Trumpas grasina antžeminiais smūgiais narkotikų karteliams regione, sakydamas, kad jie prasidės netrukus, o pirmadienis buvo pirmasis akivaizdus pavyzdys.
Nuo rugsėjo JAV pajėgos taip pat surengė daugybę smūgių laivams Karibų jūroje ir rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje, taikydamosi į, Vašingtono teigimu, narkotikų kontrabandininkus.
Tačiau administracija nepateikė jokių įrodymų, kad taikiniais tapę laivai buvo susiję su narkotikų kontrabanda, todėl kilo diskusijų dėl šių operacijų teisėtumo.
Remiantis JAV kariuomenės paskelbta informacija, per mirtiną jūrų kampaniją per mažiausiai 30 smūgių žuvo mažiausiai 107 žmonės.
Venesuela pasmerkė „itin rimtą“ JAV karinę agresiją
Venesuelos prezidentas N. Maduro šeštadienį paskelbė nepaprastąją padėtį dėl to, ką jo vyriausybė pavadino „itin rimta karine agresija“, kurią Jungtinės Valstijos įvykdė sostinėje Karakase.
„Venesuela atmeta, smerkia ir tarptautinės bendruomenės akivaizdoje smerkia itin rimtą karinę agresiją, kurią dabartinė Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybė vykdo prieš Venesuelos teritoriją ir žmones“, – pareiškė N. Maduro vyriausybė.
