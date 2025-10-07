Opozicija prašo prezidento raginti valdančiuosius iš „Nemuno aušros“ perimti Kultūros ministeriją

„Kviečiame jus pasinaudoti galiomis valdančiajai koalicijai ir aiškiai pasakyti, jog Kultūros ministerija yra per daug jautri ir svarbi, kad ją būtų galima palikti populistinei, destruktyviai ir sumaištį valstybės politiniame lauke keliančiai partijai „Nemuno aušra“, bei siekti šios ministerijos perdavimo kitai valdančiosios daugumos politinei partijai“, – nurodoma dokumente.
Tokį patį raginimą yra išsakiusi ir sekmadienį visoje šalyje įspėjamojo streiko akciją surengusi kultūros bendruomenė. Ji toliau reikalauja, kad Kultūros ministerijai vadovautų ne „aušriečių“ deleguotas žmogus, ir žada tęsti protestus.
„Prezidentas daug prisidėjo, kad susiformuotų tokia koalicija, kokia yra dabar. Tai, matyt, turi svertų ir galių peržaisti situaciją. Todėl raginame įsitraukti į procesus, nenusišalinti“, – žurnalistams antradienį Seime sakė konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas.
Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, jog ministerijų mainai įmanomi, tačiau šiuo metu apie tai nėra diskutuojama, tokie procesai, jo teigimu, gali užtrukti.
„Nemuno aušros“ deleguotas kultūros ministras Ignotas Adomavičius atsistatydino dar nesulaukęs sekmadienio įvykių. Šios politinės lyderis Remigijus Žemaitaitis nurodo, kad jį pakeisti siūloma viceministro pareigas turėjusiu eiti su partija nesusijusiu žmogumi, kuris yra žinomas kultūros bendruomenei.
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų, Liberalų sąjūdžio bei Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ frakcijų seniūnai sako, jog nėra prabangos „eksperimentuoti su Lietuvos valstybe ir jos kultūra“.
„Kultūros politikos kuravimo atidavimas destruktyviai, prorusiškumo neslepiančiai partijai „Nemuno aušra“ (...) kelia pagrįstą grėsmę valstybės kovai su informacinėmis grėsmėmis, žodžio laisvei ir apskritai valstybės įvaizdžiui tarptautinėje erdvėje“, – teigiama kreipimesi.
Jie taip pat nurodo esantys pasirengę palaikyti mažumos Vyriausybę, jeigu valdančiąją koaliciją būtų nuspręsta sudaryti be „aušriečių“.
„Visos trys opozicinės partijos aiškiai pasako, kad esame pasirengę paremti mažumos vyriausybės darbo pradžią. Manau, kad tai atveria galimybes ir prezidentui veikti dar labiau“, – sakė L. Kasčiūnas.
„Reikia tai padaryti, nes iš tikrųjų tas chaosas, kur dabar esame, jis gali būt be pabaigos. Siūlome jį užbaigti“, – pridūrė jis.
Demokratų vedlys Saulius Skvernelis sako, kad šalies vadovas turėtų įsiklausyti į opozicinių partijų kreipimąsi.
„Aš manau, kad prezidentas turėtų girdėti politines jėgas, kurios bando jam padėti, kad nebūtų šantažuojama, kad yra tragedija turėti mažumos Vyriausybę arba dar daugiau, leidžiami kažkokie baubai apie pirmalaikius rinkimus. Tai mes pasiruošę, vardan valstybės, paremti socialdemokratų mažumos Vyriausybę vien dėl to, kad būtų, iš tikrųjų, valstybė apsaugota nuo antivalstybinių jėgų“, – žurnalistams parlamente teigė politikas.
Tuo metu Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen sako, kad G. Nausėda jau kartą įsiklausė į opozicijos raginimus.
„Prezidentas jau vieną kartą mus išgirdo, todėl vilties turiu, kad įsiklausys ir šį kartą. Kuomet su L. Kasčiūnu kreipėmės į jį dėl Energetikos (ministerijos – BNS), prezidentas įsiklausė, bet tie mainai ministerijų gerų sprendimų neatnešė. Akivaizdu, kad „Nemuno aušra“ turi būti atribota nuo Kultūros ministerijos ir čia labai svarbu yra nepasiduoti kažkokiems gąsdinimams ir bauginimams, kad dėl to kažkas sugrius“, – kalbėjo liberalų lyderė.
