Opozicija svarsto surengti nepasitikėjimą Seimo pirmininku

„Rimtai svarstome, priežasčių – visa puokštė, jos yra įvairios, ne tik dėl antikonstitucinio Juliaus Sabatausko teikimo, bet ir tai, kad bandyta politizuoti kitas nepriklausomas institucijas“, – antradienį BNS sakė opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.
J. Olekas gruodį į Seimo kontrolierės pareigas teikė partijos bendražygės Nerijos Stasiulienės kandidatūrą, bet Seimas per slaptą balsavimą jai nepritarė.
Anot L. Kasčiūno, parlamento vadovas taip pat atsakingas už tai, kad skubos tvarka mėginta priimti Lietuvos radijo ir televizijos (LRT) įstatymo pataisas, lengvinančias generalinio direktoriaus atleidimą iš pareigų, už tai, kad opozicijai neleista paprašyti projekto ekspertinio vertinimo, konsultuotis su visuomene.
„Priežasčių yra daug ir tai yra pagrindas, bet galutinis sprendimas bus vasarį. Vis tiek matome situaciją sesijos pradžioje“, – teigė L. Kasčiūnas.
Pagal Seimo statutą, pasiūlymas atleisti Seimo pareigūną turi būti svarstomas, kai tokį prašymą motyvuotu raštu pateikia ne mažiau kaip penktadalis, tai yra ne mažiau kaip 29 iš 141, Seimo narių.
Pareigūnas atleidžiamas, jeigu už atleidimą per slaptą balsavimą pasisako daugiau kaip pusė visų parlamentarų.
Seimo pavasario sesija prasidės kovo 10 dieną.
