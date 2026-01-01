Otava Sausio 13-ąją paskelbė minėtina diena

Pasak pranešimo, iškilmingo renginio metu Lietuvos ambasadoriui Kanadoje Egidijui Meilūnui įteikta oficiali deklaracija, skelbianti sausio 13-ąją Lietuvos laisvės gynėjų diena.
„Laisvės pergalė nebūtų įmanoma be draugų paramos ir solidarumo. Vertiname Kanadą kaip patikimą Lietuvos draugę, o sprendimas sausio 13-ąją Otavoje paskelbti Lietuvos laisvės gynėjų diena yra reikšmingas šios paramos ir solidarumo simbolis“, – pranešime cituojamas E. Meilūnas.
Tuo metu renginyje Otavos meras sakė, kad prisimenant 1991-ųjų sausio įvykius Lietuvoje užplūsta didžiulis pagarbos jausmas lietuvių parodytai drąsai.
E. Meilūnas merui taip pat įteikė simbolinę padėkos dovaną – skulptūrėlę „Laisvės keliu“.
Pranešama, kad minint Sausio 13-ąją, Lietuvos ambasada taip pat tradiciškai Otavoje surengė pagarbos ėjimą – bėgimą „Gyvybės ir mirties keliu“.
Renginio dalyviai ėjo nuo Kanados Parlamento amžinosios liepsnos aukuro iki Komunizmo aukų memorialo, kur buvo uždegtos žvakutės laisvės gynėjams atminti.
1991 metų sausį sovietai karine jėga mėgino nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, 1990-ųjų kovo 11 dieną paskelbusią šalies nepriklausomybę nuo SSRS.
Sausio 13-osios naktį Sovietų Sąjungos kariniams daliniams šturmuojant Vilniaus televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos komiteto pastatą žuvo 14 žmonių. Buvo sužeista daugiau kaip tūkstantis beginklių žmonių.
1991 metų sausio 13-ąją žuvo ar nuo patirtų sužalojimų vėliau mirė Loreta Asanavičiūtė, Virginijus Druskis, Darius Gerbutavičius, Rolandas Jankauskas, Rimantas Juknevičius, Alvydas Kanapinskas, Algimantas Petras Kavoliukas, Vytautas Koncevičius, Vidas Maciulevičius, Titas Masiulis, Alvydas Matulka, Apolinaras Juozas Povilaitis, Ignas Šimulionis, Vytautas Vaitkus. Prie televizijos bokšto sužeistas Stasys Mačiulskas nuo sužeidimų ligoninėje mirė 1991-ųjų balandį.
Nors sovietų kariams pavyko užimti Televizijos bokštą bei Lietuvos radijo ir televizijos pastatą, jie neišdrįso pulti tūkstančių žmonių saugomo tuometinės Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pastato.
