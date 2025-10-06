 Paaiškėjo įtakingiausi Lietuvos politikai

2025-10-06 06:55
BNS inf.

Lietuvos elitas įtakingiausiais šalies politikais laiko prezidentą Gitaną Nausėdą bei opozicinių partijų pirmininkus – Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderį Saulių Skvernelį bei Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) vadovą Lauryną Kasčiūną, rodo pirmadienį naujienų portalo „Delfi“ skelbiami apklausos rezultatai.

Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda / P. Peleckio / BNS nuotr.

Kasmetinio reitingo dešimtuke nėra nė vieno valdančiųjų partijų atstovo – jame 4–10 vietose rikiuojasi buvę valstybės vadovai Valdas Adamkus ir Dalia Grybauskaitė, pirmasis atkurtos Lietuvos vadovas Vytautas Landsbergis, buvę premjerai Ingrida Šimonytė ir Gintautas Paluckas, opozicinių liberalų lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen bei eurokomisaras konservatorius Andrius Kubilius.

Elito apklausą „Delfi“ užsakymu atliko žurnalas „Reitingai“, liepos 14 – rugsėjo 8 dienomis apklausęs 1096 respondentus.

Visuomenės apklausoje įtakingiausiu politiku taip pat išrinktas G. Nausėda, antroje vietoje – V. Adamkus, trečioje – D. Grybauskaitė.

Vertinant bendrą visuomenės ir ekspertų nuomonę, devyni iš dešimties politikų persidengia, tačiau skiriasi jų pozicija. Visuomenės apklausoje septintą vietą užėmė partijos „Nemuno aušra“ lyderis Remigijus Žemaitaitis, o į dešimtuką nepateko A. Kubilius.

Visuomenės apklausą šių metų liepos mėnesį atliko rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“, apklausę1 tūkst. žmonių.

Lietuvos įtakingiausius žmones portalas „Delfi“ renka vienuoliktus metus iš eilės.

