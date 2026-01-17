Apklausa atskleidė, kiek gyventojų ketina pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos

Apklausos duomenimis, taip pat kiek daugiau nei ketvirtadalis (27,1 proc.) kaupiančiųjų nurodė vis dar nesantys priėmę tvirto sprendimo, o tęsti kaupimą planuoja 29,6 proc. gyventojų.
„Įvairios apklausos nuo pat rudens signalizavo apie didelį gyventojų susidomėjimą atsiimti sukauptas lėšas, o naujausią mūsų apklausą patvirtino ir realūs veiksmai. Vos atsiradus galimybei atgauti dalį lėšų, pirmosiomis šių metų dienomis „Sodrą“ bei pensijų fondų valdytojus užplūdo itin didelis užklausų srautas“, – pranešime teigia „Citadele“ banko Lietuvos filialo vadovas Darius Burdaitis.
Apklausos rezultatai parodė, kad 31 proc. šalies gyventojų išsiimtas lėšas planuoja nukreipti investicijoms į įvairius fondus, akcijas, trečiąją pensijų pakopą ar kitus finansinius instrumentus. Taip pat pastebėta, jog investavimą labiau renkasi vyrai (38 proc.) nei moterys (23 proc.) bei jaunesni nei 49 metų gyventojai.
Po 16 proc. apklaustųjų teigė atsiimtas lėšas ketinantys skirti finansiniams įsipareigojimams padengti, pavyzdžiui, paskoloms ar lizingui, arba laikyti pinigus banke.
Tyrimo duomenimis, dalis gyventojų planuoja investuoti ir į nekilnojamąjį turtą (NT). 15 proc. gyventojų sukauptas lėšas ketina panaudoti būsto atnaujinimui, o 10 proc. – naujo būsto įsigijimui. Tarp 18–29 metų amžiaus kaupiančiųjų penktadalis planuoja šias lėšas skirti būsto paskolos pradiniam įnašui.
„Sostinėje toliau trūkstant naujo būsto pasiūlos, tokios tendencijos veikiausiai prisidės prie dar spartesnio NT kainų augimo pirminėje rinkoje bei pasirinkimo ribotumo“, – pažymi D. Burdaitis.
Taip pat 3 proc. Lietuvos gyventojų lėšas, išsiimtas iš antrosios pensijų pakopos, ketina išleisti buitinės technikos ar elektronikos įsigijimui, dar 7 proc. jas planuoja išleisti kelionėms ir laisvalaikiui, o 6 proc. – naujai transporto priemonei.
Tyrimo duomenimis, dar 13 proc. apklaustųjų nurodė lėšas ketinantys skirti sveikatai ar savišvietai. Toks pasirinkimas labiau būdingas vyresnio amžiaus žmonėms – tarp 60–68 metų apklaustųjų tokius prioritetus nurodė bene ketvirtadalis (23 proc.).
„Citadele“ banko užsakymu reprezentatyvią Lietuvos gyventojų apklausą 2025 m. gruodžio 17–26 d. atliko tyrimų agentūra „Norstat“. Internetinės apklausos būdu buvo apklausta mažiausiai 1 tūkst. Lietuvos gyventojų nuo 18 iki 68 metų.
ELTA primena, kad praėjusių metų birželį Seimas pritarė nuo Naujųjų įsigaliojusiai antros pensijų pakopos reformai.
Gyventojai iš pensijų fondų galės laisvai trauktis dvejus metus, o nusprendę likti kaupime – toliau pasirinkti standartinę 3 proc. mėnesio įmoką nuo atlyginimo, ją didinti ar stabdyti įmokas vieneriems metams, šį laikotarpį pratęsiant.
Atskaičius 3 proc., lėšas bus galima išsiimti dviem būdais: vieną kartą iki 25 proc. sukauptų lėšų (ne daugiau nei žmogaus įmokėta suma) arba visas lėšas, kai sukaupta iki pusės privalomo anuiteto sumos arba iki pensijos liko mažiau nei 5 metai.
