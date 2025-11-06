Kur keliaus antrosios pensijų pakopos pinigai?

LRT užsakymu atliktos apklausos duomenimis, šiuo metu 54 proc. apklaustųjų ketina stabdyti kaupimą antroje pakopoje ir atsiimti pinigus, 38 proc. respondentų planuoja ir toliau kaupti, likę 8 proc. dar apsisprendė.
Anot apklausos, iš tų, kurie pinigus planuoja atsiimti, 36 proc. juos išleis stambiems pirkiniams, 35 proc. – taupys, 18 proc. – investuos į nekilnojamąjį turtą, 13 proc. – investuos į akcijas ar į kitas investicines priemones, 7 proc. – išleis kokiems nors smulkiems pirkiniams.
„Daugiau planuoja (iš pensijų kaupimo antroje pakopoje – BNS) išeiti tie, kurie gauna mažesnes pajamas ir yra sukaupę mažiau“, – LRT radijui teigė apklausą atlikusios tyrimų įmonės „Baltijos tyrimai“ sociologas Romas Mačiūnas.
Visi norintys galės atgauti savo lėšas.
Pasak jo, nuo to, kiek pinigų atsiims, priklauso ir tai, gyventojai kur juos išleis.
Anot Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos valdybos nario Vaidoto Rūko, Estijoje, kur tokia galimybė žmonėms suteikta prieš keletą metų, pasitraukė vienas iš trijų kaupiančiųjų, tačiau kaupimą tęsė žmonės su didesnėmis pajamomis, todėl fonduose liko apie 80 proc. visų kauptų lėšų.
„Tam (gyventojų pasitraukimui iš kaupimo – BNS) yra pasiruošta, tad visi norintys galės atgauti savo lėšas“, – LRT radijui sakė V. Rūkas.
Pasak jo, gyventojams, planuojantiems ir toliau kaupti lėšas, sąlygos nepablogės.
„Kad ir kiek bepasitrauktų, pensijų fondai išsilaikys ir liekantiems kaupti sąlygos nė kiek nepablogės (...). Mes tiesiog sugrįžtume, priklausomai nuo žmonių skaičiaus, 2–3 metus atgal. Prieš tiek metų pensijų fondai gyvavo, žmonės kaupė tuo metu, todėl vyktų lygiai tas pats“, – sakė V. Rūkas.
Apklausą rugsėjo 24–spalio 9 dienomis LRT užsakymu atliko bendrovė „Baltijos tyrimai“, apklausti 1004 Lietuvos gyventojai nuo 18 metų.
BNS rašė, kad nuo 2026-ųjų gyventojai galės iš antros pakopos pensijų fondų atsiimti dalį arba visas lėšas ar ilgesniam laikui sustabdyti įmokas.
Lietuvos bankas ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija numato, jog kaupimą nutrauks apie 40 proc. dalyvių.
Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus kiek anksčiau šią savaitę ragino kaupiančius antrojoje pensijų pakopoje gyventojus neskubėti atsiimti lėšų.
Šiuo metu antroje pakopoje kaupia apie 1,403 mln. gyventojų. o bendras jų sukauptas turtas rugpjūčio pabaigoje siekė apie 9,79 mlrd. eurų.
