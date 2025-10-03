Pabaiga: Ignotas Adomavičius traukiasi iš kultūros ministro pareigų

„Saugant tiek savo šeimą, tiek atsižvelgiant į visą bendruomenę, kad neardyčiau Vyriausybės darbo, traukiuosi iš pareigų“, – penktadienį Seime žurnalistams sakė jis.
Kultūros ministerijai jis vadovavo savaitę.
I. Adomavičius teigė, kad būdamas pareigose padarė svarbiausią darbą – kultūra atsidūrė dėmesio centre.
Jis tvirtino trauktis iš pareigų nusprendęs pats, niekas nevertė to daryti, tačiau pripažino, jog žengė šį žingsnį atsižvelgdamas į „bendrą foną“, „kiekvienos dienos įvykius“.
I. Adomavičius vylėsi, kad jo atsistatydinimas deeskaluos situaciją, susidariusią tarp valdančiųjų ir kultūros bendruomenės, leis spręsti realius kultūrinius klausimus.
„Manau, kad mano pasitraukimas duos laisvę kalbėti ne apie formą, o apie turinį“, – sakė jis.
„Nemuno aušros“ atstovas Robertas Puchovičius penktadienį žurnalistams sakė, kad kol kas Kultūros ministerija lieka partijos atsakomybei.
Saugant tiek savo šeimą, tiek atsižvelgiant į visą bendruomenę, kad neardyčiau Vyriausybės darbo, traukiuosi iš pareigų.
„Ieškosime kito kandidato į kultūros ministrus“, – tvirtino jis.
Pasak R. Puchovičiaus, I. Adomavičius savo darbą Kultūros ministerijoje atliko gerai ir jis galėtų liktų politikoje.
„Nemuno aušros“ atstovas neatmetė galimybės, jog I. Adomavičius gali gauti kokias nors kitas pareigas Kultūros ministerijoje.
(be temos)
(be temos)
(be temos)