Premjerė: kultūros ministras turi priimti sprendimą palikti pareigas

„Mano žiniomis, kultūros ministras turi priimti sprendimą palikti savo pareigas“, – penktadienį žurnalistams sakė politikė.
„Man tikrai gaila dėl tų pasisakymų. Aš manau, kad pats kultūros ministras praneš apie savo sprendimą jau labai greitai“, – sakė I. Ruginienė.
Politikė tvirtino, kad naujienų portalui „Lrytas“ išsakytos ministro mintys apie Ukrainą ir Rusijos aneksuotą Krymą yra nepriimtinos.
„Tai, kas įvyko šiandien ryte, yra visiškai nepriimtina nei man asmeniškai, nei visai koalicijai. Tai reiškia, kad bus atitinkami sprendimai“, – pabrėžė ji, pridurdama, kad penktadienį su „aušriečiu“ asmeniškai dar nesikalbėjo.
Kaip skelbta, penktadienį publikuotame naujienų portalo „Lrytas“ interviu ministras žurnalistės klausimą apie Krymą pavadino provokuojančiu – jis tvirtino nenorįs kalbėti šia tema. Tačiau netrukus po interviu ministras savo poziciją patikslino.
„Čia – provokuojantys klausimai, tai net neikime prie šitų klausimų, nes čia mes net ne apie Kultūros ministeriją šnekame“, – portalui „Lrytas“ sakė I. Adomavičius, paklaustas, kieno yra Krymas.
„Tai yra okupuota Ukrainos teritorija, kuri dabar yra Rusijoje“, – vėliau taisėsi ministras.
I. Adomavičiui traukiantis iš pareigų, Vyriausybės vadovė nurodė, kad bus skiriamas laikinasis ministras ir ieškoma naujos kandidatūros į šį postą.
„Dabar kalbėsime apie, turbūt, kas laikinai galės vadovauti ministerijai“, – nurodė I. Ruginienė.
Vyriausybės atstovė neatmetė, kad būsimojo ministro teks teirautis, kam priklauso Krymas.
„Aš iš viso maniau, kad šiandien (...) yra absoliučiai aiškus atsakymas. Bet, matyt, šiandieninė realybė parodė, kad kito kandidato reikės paklausti“, – dėstė ji.
„Man gėda ir to slėpti neverta“
Politikė neslėpė, kad jaučia gėdą dėl Vyriausybėje dirbančio kultūros ministro.
„Dėl šiandienos ryto pasisakymų, dėl to, ką profesinės sąjungos išreiškė – tikrai man gėda ir to slėpti, turbūt, neverta“, – žurnalistams pripažino ji.
Vis tik, I. Ruginienė kartojo, kad, prieš teikiant „aušriečio“ kandidatūrą į ministrus, jai nebuvo kilę abejonių dėl jo tinkamumo.
„(Klausimų – ELTA) nekėlė, nes kaip ir bet koks pokalbis dėl darbo, jis vyksta kelias valandas ir natūralu, kad mūsų pokalbio tematika buvo apie darbus ir tikrai nebuvo jokių požymių, kad galėtų atsitikti taip, kaip atsitiko“, – sakė politikė.
ELTA primena, kad šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ Ignotą Adomavičių naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, sugebėjimų, nevienareikšmiškų pasisakymų. Netrukus dėmesio centre atsidūrė politiko pasisakymai apie Krymą, Ukrainą, klausimų kėlė kuriam laikui iš ministerijos patalpų dingusios Ukrainos vėliavos.
Savo ruožtu praėjusią savaitę Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad Kultūros ministerija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 67 tūkst. žmonių.
Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką „Tai gali būti paskutinis kartas“.
Dėl situacijos Kultūros ministerijoje Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) penktadienį nutarė sušaukti koalicinės tarybos posėdį.
