Iš pareigų traukiasi krašto apsaugos viceministrė Orijana Mašalė

„Šiandien įteikiau atsistatydinimo iš krašto apsaugos viceministrės pareigų raštą. Rytoj bus paskutinė mano darbo diena šioje tarnyboje. Esu labai dėkinga ministrei Dovilei Šakalienei už man suteiktą galimybę dirbti savo Valstybei ir jos žmonėms. Man buvo didžiulė garbė dirbti savo Valstybės kariuomenei, drauge su ja, vardan jos“, – feisbuke paskelbė O. Mašalė.
„Per šiuos aštuonis darbo mėnesius nė akimirkos nedalyvavau pigiame politikavime. Atėjau kaip verslo profesionalė daryti konkrečius darbus savo valstybei. Ir išeinu išdidi dėl padarytų darbų, nors jų sunokusių vaisių ir neragausiu. Na, ragausiu tik kaip eilinė šalies pilietė, ne pareigūnė jau“, – rašė ji.
O. Mašalė Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) buvo atsakinga už Vokietijos brigados įsikūrimą šalyje, Lietuvos kariuomenės infrastruktūros projektus, karinį mobilumą, poligonus ir karinio mokymo teritorijas.
„Atidaviau 200 proc. savęs savo darbui. Buvau absoliučiai lojali savo valstybei, sistemai, vadovei, kolegoms. Mėgavausi kiekviena sekunde savo darbe“, – teigė O. Mašalė.
Viceministrės pareigas ji pavadino „geriausiu turėtu darbu“.
Iki darbo KAM O. Mašalė kaip valdybų pirmininkė ar jų narė dirbo Civilinės aviacijos asociacijoje, valstybės valdomoje „Regitroje“, „Panevėžio specialiajame autotransporte“, „Panevėžio gatvėse“, „Trakų autobusuose“.
Ji taip pat dirbo energetikos bendrovės „Chevron“ patarėja Lietuvoje, Skandinavijos draudimo bendrovės „If P&C Insurance AS“ Lietuvos filialo Rinkodaros departamento vadove, Valstybės kontrolės Komunikacijos ir tarptautinių ryšių departamento direktore.
O. Mašalė yra baigusi Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutą, turi Europos studijų magistro ir politikos mokslų bakalauro laipsnius.
