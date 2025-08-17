 Pasakė, kada bus šaukiama neeilinė Seimo sesija

2025-08-17 19:10
Augustė Lyberytė (ELTA)

Naują valdančiąją koaliciją ir Vyriausybę formuojantys socialdemokratai jau kitą savaitę žada šaukti neeilinę Seimo sesiją – laikinojo partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus teigimu, planuojama posėdžiauti rugpjūčio 21 ir 26 dienomis.

Mindaugas Sinkevičius

„(Rugpjūčio – ELTA) 21 ir 26 dieną turėtų būti numatyti posėdžiai. Man atrodo, šį vakarą bus galutinai surinkti neeilinei Seimo sesijai reikalingi parašai“, – sekmadienio vakarą žurnalistams sakė M. Sinkevičius.

ELTA primena, kad naują valdančiąją koaliciją konstruojantys socialdemokratai nutarė kviesti bendram darbui Remigijaus Žemaitaičio vedamą „Nemuno aušrą“ bei Aurelijaus Verygos „valstiečius“.

Naujoji dauguma formuojama po to, kai liepos pabaigoje atsistatydino skandaluose įsivėlęs tuometis premjeras Gintautas Paluckas. Socdemai į šias pareigas delegavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę – ketvirtadienį prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo teikia politikės kandidatūrą Seimui.

Savo ruožtu parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje – tam bus šaukiama neeilinė Seimo sesija. Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuoja atvirai – jai pritarti užtenka paprastos balsų daugumos.

Jei parlamentas patvirtins kandidatą į premjerus, šis ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jo paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teikti svarstyti Vyriausybės programą. Vyriausybė gauna įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritaria jos programai.

