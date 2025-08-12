Skvernelis: „Nemuno aušros“ buvimas koalicijoje mums yra didelė problema

„Pageidavimas yra vienas – mes įvardijome, kad „Nemuno aušros“ buvimas koalicijoje yra mums didelė problema“, – po derybinių grupių susitikimo žurnalistams sakė S. Skvernelis.
„Pakalbėjome apie tai, jeigu dirbtume toliau, ką reikėtų tobulinti. Išsakėme savo pozicijas, išklausėme parterių ir dabar tiesiog laukiame kolegų socialdemokratų (...) – jeigu sprendimas bus siūlyti mums dalyvauti koalicijoje kokiame nors formate, mes toliau tą svarstysime savo partijos valdymo organuose“, – aiškino jis.
Paklaustas, kodėl demokratai nemato „aušriečių“ vienoje koalicijoje, S. Skvernelis tikino nenorįs kartotis ir priminti visų atvejų, kai partijos atstovai turėjo teisinių problemų, griovė pasitikėjimą valstybe.
Vis tik S. Skvernelis patikino – jeigu Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) siūlys išlaikyti tokią pat koalicijos sudėtį, „Vardan Lietuvos“ svarstys tokį pasiūlymą.
„Kol kas tikrai norime, kad kolegos socialdemokratai gal ir daugiau kalbėsis su kuo. Pakalbės, suformuos savo pozicijas, tada mums tą pasiūlymą pasakys. Ir mes jį svarstysime“, – dėstė jis.
„Mums tinka Aurelijus Veryga“
Dar prieš susitikimą su socialdemokratais, S. Skvernelis palankiai atsiliepė apie LSDP planus koalicinę dėlionę aptarti ir su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS).
Tiesa, pernai formuojant koaliciją S. Skvernelio vedama jėga su „valstiečiais“ dirbti atsisakė. Dabar, pažymi Seimo pirmininkas, po pokyčių LVŽS vadovybėje, pasikeitė ir „Vardan Lietuvos“ požiūris.
„Man pasikeitė esminis dalykas – „valstiečių“ partija atriboja verslą nuo politikos. Ir problema buvo ne asmenybės, o problema buvo tai, kad buvo partijos pirmininkas suaugęs su verslu ir tie verslo interesai visada kirtosi“, – kalbėjo S. Skvernelis, omenyje turėdamas buvusį „valstiečių“ pirmininką Ramūną Karbauskį.
„Mums tinka Aurelijus Veryga ir mes tikrai matome galimybę darbuotis. Bet čia ne nuo mūsų priklauso – jeigu tokį matymą turės kolegos socialdemokratai, jie tą pasiūlymą mums pateiks“, – pažymėjo jis.
ELTA primena, kad pirmadienio rytą Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) būstinėje sostinės Barboros Radvilaitės gatvėje susitiko valdančiųjų socdemų ir „Nemuno aušros“ derybinių grupių nariai.
Tuo metu antradienį LSDP atstovai susitiko su Sauliaus Skvernelio vadovaujamais demokratais.
Laikinai socialdemokratams vadovaujantis Mindaugas Sinkevičius kol kas neatskleidžia, ar koalicijoje bus pokyčių. Visgi, pasak jo, susitikime „aušriečiai“ tikino, jog yra pasirengę tęsti darbą.
Liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę.
Kandidatė jau buvo susitikusi su prezidentu Gitanu Nausėda, šią savaitę planuojamas dar vienas politikų pokalbis. Jeigu kandidatūra šalies vadovui tiks, ji bus teikiama Seimui.
Savo ruožtu parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje. Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuoja atvirai – jai pritarti užtenka paprastos balsų daugumos.
