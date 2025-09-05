Paskirtoji premjerė: nereikia grįžti prie šio klausimo, susijusio su Vytautu Landsbergiu

„Aš pripažįstu, kad jau išspręstas šitas klausimas ir nereikia grįžti prie jo“, – paklausta, ar pripažįsta, kad V. Landsbergis iki 1992 metų buvo faktinis valstybės vadovas, prilygintinas prezidentui, sakė I. Ruginienė.
Kaip rašė BNS, parlamentas 2022 metų birželį priėmė Aukščiausiosios Tarybos pirmininko teisinio statuso įstatymą, pagal kurį Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas, pareigas ėjęs nuo 1990-ųjų kovo 11-osios iki 1992-ųjų lapkričio 25-osios, turėjo ir vykdė konstitucinius valstybės vadovo įgaliojimus.
Tuo metu šias pareigas pareigas ėjo V. Landsbergis.
Už šį projektą priėmimo stadijoje balsavo 74 parlamentarai – valdantieji konservatoriai, liberalai, Laisvės frakcijos nariai ir trys opozicinės Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ frakcijos atstovai.
Jų teigimu, priėmus tokį įstatymą konstatuotas istorinis faktas, o dalis opozicijos atstovų jį vadino siekiu perrašyti istoriją.
Šios kadencijos Seime užregistruota Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos nario Rimo Jono Jankūno iniciatyva atšaukti V. Landsbergiui suteiktą statusą.
Pagal parlamentaro siūlymą, netekusiu galios būtų pripažintas Aukščiausiosios Tarybos pirmininko teisinio statuso įstatymas.
R. J. Jankūnas tvirtina minėtą įstatymą laikantis prieštaraujančiu Konstitucijai.
Klausimas gegužę buvo išbrauktas iš Seimo posėdžio darbotvarkės ir dar nebuvo svarstytas.
Prezidentas Gitanas Nausėda, Seimo pirmininkas Saulius Skvernelis ir tuometinis premjeras Gintautas Paluckas teigė nematantys reikalo svarstyti tokio siūlymo, nepritarimą jam buvo išreiškęs ir socialdemokratų į parlamento vadovus teikiamas Juozas Olekas.
