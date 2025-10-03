Paskutinė Adomavičiaus kalba: ačiū už pasitikėjimą

„Šiandien, saugant tiek savo šeimą, tiek atsižvelgiant į visą bendruomenę, kad neardyti Vyriausybės, o padėti jai toliau veikti, galiu pasakyti – aš traukiuosi iš kultūros ministro pareigų“, – penktadienį žurnalistams Seime sakė I. Adomavičius, nurodydamas, kad artimiausiu metu pateiks atsistatydinimo pareiškimą premjerei Ingai Ruginienei.
Ministras dėkojo bendruomenei, kuri, anot „aušriečio", jį palaikė.
„Tą, ką mes padarėme – kad kultūra šiandien yra matomiausiame lauke. Labai didžiuojamės. Ačiū už pasitikėjimą premjerei, prezidentui, ačiū už pasitikėjimą frakcijai ir partijai, kuri delegavo mane į šias pareigas. Tačiau paskutiniu metu kylantis stiprus spaudimas mano asmeniui, šeimai, kai esame nesaugūs būti netgi gatvėje, leidžia man galvoti, kad, vis dėlto, (...) jau padarytas darbas atkreipti dėmesį“, – dėstė jis.
„Toliau, manau, kultūra gali važiuoti, prašyti ko, jai reikia, reikalauti. Ir aš esu kartu su ja, einu kartu su ja. Mes, partija, prisijungiame prie kultūros. Stenkimės kurti, ją auginti, pabrėžti jos svarbius netgi tuos dalykus, kas yra skaudžiausia. Tikiu, kad mes užauginsime tikrai tvirtą, brandžią ir augančią kultūrą be patyčių, be smurto, be įžeidinėjimų“, – aiškino „aušrietis“.
Ministerijoje „Nemuno aušrai“ priklausantis I. Adomavičius dirbo savaitę. Sprendimas šį postą patikėti „Nemuno aušros“ partijai sukėlė kultūros bendruomenės pasipiktinimą bei protestus.
I. Adomavičius patikino, kad niekas jo neragino trauktis iš Kultūros ministerijos vadovo pareigų.
„Ne, manęs neparagino trauktis, bet paskutinės dvi savaitės buvo itin įtemptos ir man teko ilgai svarstyti, ką aš turiu daryti, ką galvoti, kaip priimti visus sprendimus. Ir galvoju, kad galbūt tas žmogus, kuris atvedė ir atskleidė, parodė, kad kultūra yra matoma, galbūt šiandien dienai jiems reikalingas kitas žmogus, kuris galėtų vesti kultūrą“, – dėstė „Nemuno aušros“ atstovas.
Klausiamas, kas vis tik lėmė jo atsistatydinimą, I. Adomavičius nurodė, kad tam įtakos turėjo bendra atmosfera kultūros lauke.
„Bendra nuotaika, bendras spaudimas, kiekvienos dienos įvykiai, pasisakymai, bendras fonas, kurį reikia vertinti. Ir aš suprantu, kad artėja ir ta spalio 5-oji diena (...) – tai lėmė, kad aš vis dėlto manau, kad mano pasitraukimas duos laisvę kultūrai toliau pačiai kalbėti ne apie formą, o apie turinį“, – nurodė jis.
