„Kolegos Aurelijaus Verygos partija renkasi šiandien vakare, jie, matyt, priims sprendimą. Perbėgome per visus punktus, tikrai daug punktų, redakcinė grupė turės ką veikti“, – penktadienį žurnalistams sakė „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis.
„Visi kertiniai dalykai aptarti ir sutarta jau“, – teigė jis.
R. Žemaitaitis tvirtino, kad daugiausia buvo kalbamasi apie naujosios Vyriausybės programą, o ne postus.
„Visos trys valandos (derybų – BNS) vyko konkrečiai apie programą ir darbus“, – kalbėjo „Nemuno aušros“ vedlys.
Dėl to, pasak jo, prie derybų penktadienį prisijungė ir laikinai premjero pareigas einantis finansų ministras Rimantas Šadžius.
„Atvažiavo su dideliu storu lagaminu su daug dokumentų, kas liečia finansus, socialinius dalykus, mokestinius dalykus, GPM (gyventojų pajamų mokesčio – BNS) dalykus, akcizų dalykus. Per kiekvieną reikėjo pereiti ir žiūrėti“, – teigė R. Žemaitaitis.
Visgi „Nemuno aušros“ pirmininkas sako, kad kol kas jo partijai lieka tos pačios trys – Aplinkos, Teisingumo ir Žemės ūkio – ministerijos.
„O vakare žiūrėsime“, – teigė jis, turėdamas omeny „valstiečių“ šaukiamą tarybos posėdį.
LVŽS pirmininkas: po derybų dėl koalicijos nesame labai laimingi
LVŽS pirmininkas Aurelijus Veryga sako, kad po derybų su Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) ir „Nemuno aušra“ jo vadovaujamos partijos atstovai „nėra labai laimingi“.
„Derybas vertiname kiekvienas iš savo taško, sako, kad būna geros derybos, kai visi lieka nelaimingi. Turbūt yra kam atrodo, kad labai geros buvo tos derybos, mūsų veiduose didelių šypsenų nematote po derybų išeinant, reiškia nesame labai laimingi“, – žurnalistams penktadienį sakė A. Veryga.
„Koks tas laimės indeksas, vertins tik (partijos – BNS) taryba, aš tikrai niekaip nespėliosiu“, – pridūrė jis.
Galutinį žodį dėl prisijungimo prie koalicijos turės tarti „valstiečių“ taryba, kuri rinksis penktadienį vakare.
A. Verygos teigimu, „valstiečiams“ pavyko išsiderėti šį tą daugiau, nei buvo sutarta iki susitikimo, tačiau detalių LVŽS pirmininkas neatskleidė.
„Šį kartą darom, aš manau, tikrai labai kitaip negu būdavo anksčiau, kada susėda keli žmonės, susidėlioja, viską nusprendžia“, – kalbėjo jis.
Jis taip pat teigė, jog derybininkai dėl ministerijų vadovų postų nesitarė.
LSDP laikinasis pirmininkas Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, kad „valstiečiams“ buvo pasiūlyta ministrą deleguoti į Ekonomikos ir inovacijų bei Kultūros, Teisingumo arba Energetikos ministeriją.
LRT naujienų portalo teigimu, Teisingumo ministeriją LVŽS atiduotų Seimo frakcijos kolegoms Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungai (LLRA-KŠS).
„Kalbamės su partneriais. Natūralu, kad turėsim dalintis atsakomybės sritis. Tai čia yra natūralus dalykas, kadangi dalyvauja frakcijoj ne tik valstiečių žaliųjų sąjunga“, – paprašytas tai patvirtinti kalbėjo A. Veryga.
„Valstiečiai“ per praėjusį susitikimą pristatė 41 punkto sąrašą deryboms. Jame, be kita ko, yra ir mokestinės reformos peržiūra.
A. Veryga sakė jau anksčiau išgirdęs nepritarimą atidėti mokesčių reformą, todėl penktadienį politinė jėga pristatė „labai tikslinius siūlymus“.
„Apie bankų mokesčius, apie akcizus kalbėjom. Tai čia mes daugiausia dabar diskutavom ir ten ieškojom sutarimo“, – kalbėjo politikas.
M. Sinkevičius: „valstiečiams“ nesutikus, koalicijos sutartį gali pasirašyti dvi partijos
Laikinasis LSDP pirmininkas M. Sinkevičius sako, kad „valstiečiams“ nesutikus jungtis prie koalicijos, sutartis dėl jos būtų pasirašyta tik su „Nemuno aušra“.
„Nieko aš neatmesčiau, manau, kad visaip gali atsitikti, pamatysime, išgirdę galutinį LVŽS verdiktą, vakare bus aiškiau“, – paklaustas, ar koalicijos sutartį gali pasirašyti dvi partijos, teigė M. Sinkevičius.
„Tikiuosi, kad jų verdiktas bus teigiamas, šiek tiek būtų gaila ir laiko, nes laiko labai daug sugaišome“, – sakė politikas.
Socialdemokratas teigė ketvirtadienį vykusiame partijos prezidiume sulaukęs kolegų priekaištų derybinei grupei.
„Visi nori to maksimalaus rezultato sau, bet kažkaip dažnu atveju užmiršta, kad dažniausiai geras ir tvarus susitarimas yra tada, kai pusės besiderančios nėra visos patenkintos“, – kalbėjo jis.
M. Sinkevičius sakė dar negalvojantis apie tolimesnę proceso eigą, jei „valstiečiai“, kurie dėl darbo valdančiojoje daugumoje apsispręs penktadienio vakarą, nesutiktų būti koalicijos dalimi. Tačiau, pasak politiko, tokiu atveju būtų modeliuojama, kaip LSDP galėtų turėti tvarią daugumą.
Jis teigė, jog daugiau nei tris valandas trukusios diskusijos metu daugiausiai dėmesio skirta potencialios bendros partijų programos įsipareigojimams.
Derybų procesui į LSDP būstinę buvo atvykęs ir laikinai premjero pareigas einantis finansų ministras Rimantas Šadžius.
„Kaip dera turbūt daugeliui finansų ministrų, dažnai finansų ministrams būdingas atsakymas yra „ne“. Tai tas atsakymas turbūt dažnu atveju ir nuskambėjo“, – teigė M. Sinkevičius.
Anot socdemų lyderio, tam tikros mokestinės korekcijos arba grįžimas prie tokių diskusijų, galėtų turėti neigiamų pasekmių.
LLRA-KŠS lyderis: tęsiame derybas dėl programos, dėl postų kalbėsime vėliau
Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) lyderis Waldemaras Tomaszewskis sako, kad tęsiamos derybos dėl galimos koalicijos programos, pokalbiai dėl postų vyks vėliau.
„Mažiausiai valandą dar kalbėsime dėl programos. (...) Dėl ministerijų, dėl postų, mes dar nepriėjome, manau, kad ir neprieisime. Jeigu šiandien baigsime programos derinimo etapą, tada posėdžiaus mūsų partijų organai“, – žurnalistams penktadienį sakė W. Tomaszewskis.
„Tik po to sėsime iš naujo, žiūrint į kalendorių, šeštadienį ir sekmadienį greičiausiai nedirbsime, tai pirmadienis yra ta diena, kada realiausia, kad pasieksime kažkokį susitarimą, galbūt bus ir anksčiau, tai priklauso nuo mūsų partijos valdžios organų“, – teigė jis.
LLRA-KŠS lyderis sako, kad jo partija į programą pasiūlė įtraukti kelis punktus.
„Dėl mūsų nėra didelių problemų, mes kukliai pasiūlėme keletą punktų į Vyriausybės programą ir visiems mūsų pasiūlymams buvo pritarta“, – teigė W. Tomaszewskis.
Vienas iš partijos siūlymų, kuriuos į savuosius reikalavimus įtraukė kartu su LLRA-KŠS atstovais Seime dirbanti LVŽS sąjunga – vaiko pinigus padidinti iki 200 eurų, o negalią turinčius vaikus turintiems tėvams – iki 300 eurų.
„Ilgai mes svarstėme, bet sutikome, kad reikia didinti, aišku, yra kitų priemonių remti šeimas, bet vaiko pinigus didinsime“, – kalbėjo LLRA-KŠS pirmininkas.
Kiti siūlymai – Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo schemos pakeitimas: vietinės reikšmės keliams būtų skiriama 45 proc., valstybinės reikmės – 55 proc. lėšų, taip pat žemės grąžinimo proceso Vilniuje užbaigimas.
Pasak W. Tomaszewskio, daugiausiai ginčų derybose kelia mokesčių klausimai.
Jo teigimu, į koaliciją kviečiami „valstiečiai“ turi „didelę dilemą“ dėl prisijungimo prie koalicijos.
„Jų taryboje nėra tokio pritarimo šiai minutei, kadangi jų reikalavimai ne visi yra išspręsti, tai yra sunku. Po jų valdybos posėdžio, turėsime daugiau aiškumo. Bet kokiu atveju, mes dirbame viename bloke ir mūsų partijų bendradarbiavimas yra ilgalaikis iki kadencijos pabaigos“, – kalbėjo LLRA-KŠS lyderis.
Jis sakė, kad greičiausiai nebus taip, kad LVŽS nedalyvautų koalicijoje, o Lenkų rinkimų akcija prie jos prisijungtų.
Kaip rašė BNS, iš pareigų pasitraukus eskpremjerui Gintautui Paluckui, socdemai pradėjo konsultacijas dėl naujos valdančiosios koalicijos. Prie jos prisijungti kviečiama „Nemuno aušra“ ir „valstiečiai“. Dabartiniai partneriai Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ į koaliciją nebuvo pakviesti.
Iki šiol valdančiąją daugumą sudarė 86 parlamentarai – 52 socialdemokratai, 19 „aušriečių“ ir 15 demokratų.
Sutarus dėl naujos koalicijos, ją sudarytų 82 Seimo nariai – 52 socialdemokratai, 19 „aušriečių“ ir 11 Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos narių.
Šiuo metu bendroje frakcijoje Seime dirba šeši LVŽS atstovai, du kartu su partijos sąrašu į Seimą išrinkti, bet „valstiečiams“ nepriklausantys parlamentai – Ignas Vėgėlė ir Rimas Jonas Jankūnas – bei trys Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovai.
