Po ES teismo sprendimo dėl tos pačios lyties asmenų santuokų – Lietuvos atsakas

Sprendimas priimtas po to, kai teismas gavo dviejų Vokietijoje susituokusių lenkų, kurie bandė persikelti į Lenkiją ir paprašė ten įregistruoti santuokos liudijimą, skundą.
Sutuoktiniai, kurių vienas taip pat turi Vokietijos pilietybę, ten gyveno ir susituokė 2018 metais Berlyne.
Lenkijoje sutuoktiniams buvo paaiškinta, kad šalies įstatymai neleidžia tos pačios lyties asmenų santuokų.
„Minėti sutuoktiniai, kaip ES piliečiai, turi teisę laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje bei teisę gyventi įprastą šeimyninį gyvenimą, naudodamiesi šia teise ir grįžę į savo kilmės valstybę narę“, – teigiama Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) išplatintame pareiškime.
Jame priduriama, kad toks Lenkijos atsisakymas prieštarauja ES teisėms ir pažeidžia ne tik laisvę judėti bei gyventi, bet ir pagrindinę teisę į pagarbą privačiam bei šeimos gyvenimui.
Katalikiška tradicija
Lenkijos nevyriausybinė organizacija „Kampania Przeciw Homofobii“ (KPH), su kuria susisiekė naujienų agentūra AFP, pasidžiaugė šiuo sprendimu.
Prieš Lenkijai priimant savo teisės aktus, „užsienio santuokos liudijimo perrašymas į lenkų kalbą ir jo įregistravimas Lenkijos registruose jau yra reikšmingas žingsnis į priekį“, sakė KPH pareigūnas Przemyslawas Walasas (Pšemislavas Valasas).
Lenkijos asociacijos apskaičiavo, kad nuo 30 tūkst. iki 40 tūkst. Lenkijos piliečių yra sudarę santuokas užsienyje.
Jos tikisi, kad po ETT sprendimo į Lenkijos miestų savivaldybes kreipsis daugiau porų.
Tradiciškai katalikiškoje Lenkijoje dar neįvyko socialinės ir pasaulietinės reformos, kurios nuo 2000-ųjų pradžios įvyko daugelyje kitų Europos šalių.
Lenkijoje tik santuoka įteisina dviejų žmonių sąjungą – ir tik priešingų lyčių žmonių – o jos 2021 metų abortų įstatymai yra vieni griežčiausių Europoje.
Moterys gali daryti abortus ligoninėse tik tuo atveju, jei jų nėštumas yra seksualinės prievartos ar kraujomaišos pasekmė arba kelia tiesioginę grėsmę motinos gyvybei ar sveikatai.
Už pagalbą atliekant abortą baudžiama trejais laisvės atėmimo metais.
Oficialiais duomenimis, 38 milijonų gyventojų turinčioje šalyje pernai ligoninėse buvo atlikta mažiau nei 900 abortų.
Užblokuotos reformos
Lenkiją valdanti ministro pirmininko Donaldo Tusko centristų koalicija neseniai ėmėsi reformų iniciatyvų.
Tačiau dabar vykdomoji valdžia turi derėtis dėl politinio sugyvenimo, nes birželį prezidentu buvo išrinktas nacionalistas konservatorius Karolis Nawrockis (Karolis Navrockis).
Kairiųjų partijų paskatinta, spalį koalicija pateikė civilinių sąjungų, įskaitant tos pačios lyties poroms, įstatymo projektą, kurį D. Tuskas pavadino mažu žingsneliu į priekį.
K. Nawrockis, pamaldus katalikas, remiamas partijos „Teisė ir teisingumas“ (PiS), kuri yra daugelio nuo 2015 metų priimtų konservatyvių įstatymų autorė, įspėjo, kad nepasirašys jokių teisės aktų, kurie civilines sąjungas paverstų „kvazisantuokomis“, ir kad taip pat vetuos bet kokias priemones, skirtas liberalizuoti abortų įstatymus.
Antradienį paskelbtame pareiškime ES teismas pažymėjo, kad dviejų tos pačios lyties asmenų sąjungos įtraukimas į nacionalinę teisę lieka kiekvienos valstybės narės atsakomybė.
Tokių kitoje šalyje sudarytų sąjungų pripažinimo sąlygos taip pat lieka kiekvienos ES narės prerogatyva, tačiau pripažinimas turi suteikti tokias pačias teises, kokios numatytos tuose sąjungos aktuose.
Teisingumo ministerijos atsakymas
ES teismui nusprendus, kad Bendrijos narės privalo pripažinti kitoje valstybėje sudarytas tos pačios lyties asmenų santuokas, Teisingumo ministerija sako, kad tai neįpareigoja įteisinti tokių santuokų šalies įstatymuose.
„Teismas pabrėžė, kad ši pareiga nereiškia, jog nacionalinėje teisėje turi būti numatyta tos pačios lyties asmenų santuoka. Teismas pakartojo, kad santuokos taisyklės priklauso valstybių narių kompetencijai. Be to, valstybės narės turi diskreciją pasirinkti tokios santuokos pripažinimo tvarką“, – BNS antradienį perduotame komentare teigia ministerija.
Tą kiek vėliau sakė ir teisingumo ministrė Rita Tamašunienė.
„Kiek aš esu informuota, ES Teisingumo Teismas nekeičia diskrecijos valstybėms narėms kurti savo santuokos pripažinimo taisykles. Ta diskrecija paliekama kiekvienai valstybei. Reikės galvoti, kokiu būdu, jeigu toks įpareigojimas kartais būtų Lietuvai, kaip mes galėtume tą įgyvendinti“, – žurnalistams kalbėjo ji.
Pasak Teisingumo ministerijos, teismo pateiktas išaiškinimas galėtų būti taikomas panašioms situacijoms, kai ES piliečių santuoka yra sudaryta kitoje Bendrijos valstybėje.
„Taigi ES valstybės narės privalo pripažinti kitoje valstybėje narėje teisėtai įgytą santuokinį statusą, kad būtų galima naudotis pagal Sąjungos teisę suteiktomis teisėmis – judėti, apsigyventi kitoje šalyje“, – rašoma ministerijos atsakyme.
Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininkas Laurynas Šedvydis BNS teigė besidžiaugiantis tokiu teismo sprendimu.
„Šiuo metu aš žinau, kad yra žmonės, kurie yra teisminiame kelyje pripažinti savo santuokas. Jie siekia, kad jų santuoka kitose šalyse būtų pripažinta Lietuvoje. (...) Gali būti, kad šie žmonės bandys teisiniu keliu prisipažinti (santuokas – BNS)“, – tikino politikas.
Tačiau jis pažymėjo, jog pripažinimo teisinės pasekmės yra mažiau aiškios.
„Nuo to, kad bus įrašyta į, pavyzdžiui, santuokų registrą, nepakeitus labai labai daug teisės aktų, nieko daug nekeičia“, – sakė jis.
„Todėl mano pagrindinis noras yra tiesiog sutvarkyti partnerystės instituto teisinį reguliavimą. Ir kad ten būtų galima įrašyti, kad kitose šalyse sudarytos santuokos Lietuvoje turi, kaip sakant, partnerystės teisinį režimą, kuriuo, bent jau pagal Teisingumo ministerijos parengtą ir mano teikiamą teisės aktų projektą, siekiama priartinti prie teisinės apsaugos, kurią gauna žmonės, gyvenantys santuokoje“, – pabrėžė politikas.
Pagal socialdemokrato minimas registruotas pataisas, partneryste būtų laikomas dviejų asmenų (partnerių) susitarimas dėl bendro gyvenimo „kuriant šeimos santykius, kuris grindžiamas partnerių tarpusavio atsakomybe, supratimu, emociniu prieraišumu, pagalba, ryšiais ir savanorišku apsisprendimu prisiimti tam tikras teises ir pareigas“.
Partneriais būtų laikomi asmenys, nustatyta tvarka įregistravę partnerystę. Anot projektų autorių, tokiu būdu Civiliniame kodekse būtų įtvirtinamas registruotos partnerystės institutas.
Siūloma įtvirtinti, kad partnerystė būtų lyčiai neutrali – ją galėtų sudaryti ir skirtingų lyčių, ir tos pačios lyties asmenys. Projekte nenumatyta galimybė partneriams įsivaikinti.
Valdančiosios koalicijos sutartyje į atskirą priedą išskirti klausimai, kuriems Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos nariai, šiai priklauso ir dabartinė teisingumo ministrė, nepritars. Tarp jų yra partnerystės ir vienos lyties asmenų santuokos įteisinimas.
Kaip rašė BNS, balandį KT paskelbė, jog Seimas pažeidė Konstituciją 24 metus nevykdydamas Civiliniame kodekse įrašyto įsipareigojimo patvirtinti atskirą įstatymą su detalesniu partnerystės reguliavimu, kad įsigaliotų kodekso normos dėl bendro gyvenimo neįregistravus santuokos. Be to, konstatuota, kad partnerystė turi apimti ne tik skirtingų, bet ir tos pačios lyties asmenis.
Po šio sprendimo rugpjūtį Vilniaus miesto apylinkės teismas pirmą kartą pripažino tos pačios lyties porų partnerystę.
Ministrės teigimu, šiuo metu susiduriama su teisine kolizija, kadangi Lietuvoje „nėra sąvokos, kaip vadinamas tos pačios lyties žmonių gyvenimas kartu“.
„Tai šiuo metu tokia gaunasi situacija, kad teismai priima sprendimus objektui įregistruoti, to kurio nėra. Ir čia yra iš tikrųjų labai sudėtingas procesas, ką mes šiuo metu ir sprendžiame“, – sakė R. Tamašunienė.
