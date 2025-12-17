Pokyčiai LRT projekte ir Širinskienės katinas Nuodėgulis: išreiškė lūkestį

Minėtai šmaikščiai konservatorės Dalios Asanavičiūtės-Gružauskienės pataisai Seimas pritarė vėlai antradienį vakare svarstant ir daugiau opozicijos registruotų panašių pataisų.
„Buvo pasirinktas tas toks opozicijos kelias, tiesiog tempti laiką arba rodyti tokį sarkazmą šio įstatymo priėmimo atžvilgiu ir buvo registruotos, sakyčiau, tokios drastiškos pataisos. Ir bandoma išnaudoti visą statuto leidžiamą laiką tiek pataisų pristatymui, tiek dėl diskusijų dėl jų, ir tiek dėl visokių įvairiausių replikų. Bet įstatymas juda į priekį, aš manau, kad iki sesijos pabaigos jis bus priimtas“, – Žinių radijui trečiadienį sakė J. Olekas.
Visų opozicijos siūlymų iki antros valandos nakties posėdžiavęs Seimas apsvarstyti nespėjo, todėl trečiadienį rengiamas neeilinis posėdis.
„Tikiuosi, kad šiandien plenariniam nenumatytam posėdyje jis bus pabaigtas svarstyti, tada bus dar vienas komiteto posėdis prieš priėmimą ir tada vyks priėmimo procedūra“, – kalbėjo J. Olekas.
Nors kol kas Seimas ir yra pritaręs su katinu susijusiam siūlymui, valdantieji siekia, jog visuomeninio transliuotojo generalinis direktorius gali būti atleidžiamas už tai slaptai balsavus septyniems tarybos nariams iš 12, motyvuojant nepatvirtinta metine transliuotojo veiklos ataskaita arba netinkamu funkcijų vykdymu.
Atitinkamai projektas dar gali būti pakoreguotas ir sugrąžintas į pirminę formuluotę per priėmimo stadiją.
Dabar galiojantis įstatymas numato, kad LRT generalinis direktorius gali būti atleistas balsuojant atvirai, tam reikia aštuonių iš 12 tarybos narių balsų, o atleidimo pagrindas turi būti viešasis interesas.
Savo ruožtu LRT vadovė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė siūlo trauktis tiek administracijai, tiek tarybai. Pastaroji ši klausimą planuoja svarstyti sausį.
Vis tik J. Olekas sako, kad tai neturėtų įtakos įstatymo priėmimui.
„Aš manau, kad ne. Čia nėra pritaikyta vienam žmogui“, – kalbėjo Seimo vadovas.
Pataisoms priešinasi dalis žurnalistų bendruomenės. Jie ir kultūrininkai antradienį pradėjo trijų dienų protestą Nepriklausomybės aikštėje.
Reikalaujant prezidento veto, jeigu pataisa būtų priimta, nuo antradienio iki penktadienio prie Prezidentūros S. Daukanto aikštėje stovi instaliacija „Bestuburių oro žmogeliukų parkas“.
Dėl grėsmės žodžio laisvei praėjusią savaitę surengtame mitinge prie Seimo dalyvavo kelios dešimtys tūkstančių žmonių.
Vis dėlto J. Olekas sako, kad tokia reakcija dar labiau sutelkia politikus priimti pataisas.
„Šiuo metu iš tikrųjų mes kenčiam nuo tos įtampos, kuri yra šitame (LRT – BNS) kolektyve. (...) Bandoma taip agresyviai, įžeidžiai bandyti paveikti žmones, bet, mano matymu, tai tas dar labiau sutelkia žmones, kad sprendimai būtų padaryti ir galėtume ramiai sutikti artėjančias šventas Kalėdas“, – teigė Seimo vadovas.
Naujausi komentarai