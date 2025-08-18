 Povilas Poderskis: nematau savęs naujoje Vyriausybėje

Povilas Poderskis: nematau savęs naujoje Vyriausybėje

„Mieli serialo žiūrovai, laukite tęsinio“
2025-08-18 14:46
BNS inf.

Aplinkos ministras Povilas Poderskis teigia savęs nematantis naujoje Vyriausybėje.

Povilas Poderskis
Povilas Poderskis / R. Riabovo / BNS nuotr.

„Aš nematau savęs naujoje Vyriausybėje. Niekada neketinau kabintis į kėdę bet kokia kaina, dirbau kviestas premjero (Gintauto Palucko – BNS) ir tai dariau ir darysiu iki naujos Vyriausybės paskyrimo“, – feisbuke pirmadienį teigė P. Poderskis.

„Likusį laiką atsakingai dirbsiu, pasiruošime Seimo rudens sesijai ir biudžeto deryboms. O jums papasakosiu apie įvairias temas – nuo paukščių ir šikšnosparnių iki kosmoso odisėjos. Mieli serialo žiūrovai, laukite tęsinio“, – pridūrė jis.

P. Poderskio kandidatūros būsimoje Vyriausybėje anksčiau teigė nematantis ir prezidentas Gitanas Nausėda.

Naujienų portalas „15min“ praėjusią savaitę pranešė, kad vėjo energetikos verslo lobistu prieš sugrįžimą į politiką dirbęs P. Poderskis jau būdamas ministru pats dalyvavo rengiant liberalesnę jų poveikio paukščiams tvarką, palankią vėjo elektrinių vystytojams.

Žiniasklaida pastaruoju metu kėlė klausimą ir dėl P. Poderskio komandiruotės į Prancūzijos Gvianą Pietų Amerikoje.

Kaip rašė BNS, per neeilinę Seimo sesiją ketvirtadienį politikai turėtų apsispręsti dėl I. Ruginienė kandidatūros į ministro pirmininko postą. Ją patvirtinus ji ne daugiau kaip per 15 dienų turės parlamentui pateikti su prezidentu suderintą naująjį Ministrų kabinetą ir Vyriausybės programą – jai turės pritarti Seimas, tam jis rinksis rugpjūčio 26 dieną.

Eilinė Seimo rudens sesija prasidės rugsėjo 10 dieną.

Šiame straipsnyje:
Povilas Poderskis
ministras
Aplinkos ministras

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų