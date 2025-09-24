Premjerė: Ignotas Adomavičius – empatiškas žmogus, kuris gerai sudėliojo akcentus

Vis tik I. Ruginienė trečiadienį žurnalistams teigė, kad nespėjo peržiūrėti visos I. Adomavičiaus spaudos konferencijos Prezidentūroje.
„Tik tam tikras dalis mačiau, tikrai patikėkite, kad nespėjau peržiūrėti viską, bet ką, (I. Adomavičius – BNS) jautrus, empatiškas žmogus. Ir man atrodo, kad svarbūs akcentai buvo sudėlioti – dėmesys darbuotojams ir kultūros sričiai, kad jis pasirengęs su bendruomene kalbėtis ir išgirsti jų lūkesčius“, – sakė paskirtoji premjerė.
„Reikalausiu ir aš iš jo, kad sprendimų priėmime ir pačiame darbe turi aktyviai dalyvauti ir kultūros bendruomenė. Dialogas turi būti“, – teigė ji.
Pasak I. Ruginienės, kandidatas praėjo tarnybų patikrinimus.
„Be abejonės, tam tikrus dalykus jis turės koreguoti ir čia, aš manau, kad turėsime su juo susėsti rimtai pasišnekėti“, – kalbėjo paskirtoji Vyriausybės vadovė.
Kaip rašė BNS, I. Ruginienė trečiadienį Vyriausybėje ketina susitikti su kultūros bendruomene, besipiktinančia I. Adomavičiaus kandidatūra.
„Tikrai girdžiu nerimą ir labai tikiuosi, kad tą nerimą galėsiu išsklaidyti. Man atrodo, kad Vyriausybės formavimo etapas užsitęsė, visi esame labai įjautrinti ir tas yra labai suprantama, bet reikia tiesiog padaryt žingsnį atgal, nusiraminti, pasižiūrėti į tam tikrus taškus, kaip mes galime užtikrinti kultūros bendruomenei, kad specialistai dirbs su jais, kad jie galės gauti deramą dėmesį iš mūsų kaip Vyriausybės“, – kalbėjo I. Ruginienė.
„Tai aš labai tikiuosi, kad tą su kultūros bendruomene aptarsiu ir galėsiu juos įtikinti, kad viskas bus gerai“, – pridūrė ji.
I. Ruginienė teigė sutinkanti, kad I. Adomavičiui trūksta patirties kultūros srityje.
„Kandidatas turės pasitempti ir tas turės atsispindėti jo suformuotoje komandoje. Kultūros bendruomenė turės būti nuraminta, jų lūkesčiai išgirsti ir mes turime padaryti viską, kad kultūros sritis stiprėtų“, – sakė politikė.
Kylant kultūros bendruomenės nepasitenkinimui dėl I. Adomavičiaus, parlamentaras Artūras Zuokas pasiūlė „išpirkti“ šį postą, „Nemuno aušrai“ paaukojant 180 tūkst. eurų.
„Jeigu ponas Zuokas nori kažką nupirkti, tai čia, matyt, jo yra asmeninis pasiūlymas. Aš manau, kad valstybės mes negalime pardavinėti, bet mes turime ieškoti tokių sprendimų, kurie būtų geriausi bendruomenėms, kurios dirba tuose sektoriuose. Tai tą aš pasiryžus ir daryti“, – sakė premjerė.
I. Ruginienės ir kultūrininkų susitikimas vyksta jų rengiamo protesto išvakarėse.
Bendruomenės akcija rengiama ketvirtadienį prie Prezidentūros. Jie taip pat yra inicijavę peticiją, prašančią neskirti bet kurio „Nemuno aušros“ nario į ministrus. Ją pasirašė apie 40 tūkst. žmonių.
„Kultūros ministerija nėra žetonas, kurį galima keisti kovoje dėl politinės naudos. Kultūra yra gyva tautos atmintis, jos demokratinių vertybių pagrindas ir tiltas, jungiantis jos praeitį su ateitimi, svarbi visuomenės atsparumo propagandai ir kovos su dezinformacija prielaida“, – rašoma peticijoje.
Kultūrininkai taip pat ragina socialdemokratus užtikrinti, jog „ministerija liktų atsakingose rankose, vadovaujama asmenų, kurių kompetencija, lyderystė kultūros lauke, strateginis požiūris į kultūros politikos formavimą ir sąžiningumas yra įrodyti“.
Pats I. Adomavičius sako, kad abejoja prieš jį nukreiptos peticijos palaikymo mastu. Politikas tvirtina palaikymo sulaukęs iš savo draugų menininkų.
Darbo patirties kultūros srityje neturintį verslininką, pastaruoju metu Seimo vicepirmininko patarėjo pareigas einantį I. Adomavičių pasiūlė „Nemuno aušra“, iškeitusi Energetikos ministeriją į Kultūros.
G. Nausėda anksčiau teigė, jog netvirtins „aušriečiams“ priklausančių politikų ministrais, tačiau bręstant Vyriausybės krizei galiausiai savo poziciją pakeitė.
Naujos kritikos bangos I. Adomavičius sulaukė po spaudos konferencijos, vykusios po jo ir G. Nausėdos nuotolinio susitikimo.
Prezidentas patvirtino Vaidos Aleknavičienės atsistatydinimą iš kultūros ministrės pareigų
Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį patvirtino paskirtosios kultūros ministrės socialdemokratės Vaidos Aleknavičienės atsistatydinimą.
Valstybės vadovas pasirašė tą numatantį dekretą.
Ji pasitraukė taip ir nepradėjusi eiti ministrės pareigų, nes valdančiosios koalicijos partneriai susikeitė atsakomybės sritimis.
(be temos)