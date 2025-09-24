Tapinas apie pasidalintą šokiruojantį vaizdo įrašą: kandidato į kultūros ministrus veidas

Jis pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame užfiksuotas I. Adomavičius, ir pakomentavo šį įrašą.
„Premjerė Inga Ruginienė šiandien dar kartą patvirtino, kad ji nekeis savo nuomonės dėl į kultūros ministrus teikiamo Ignoto Adomavičiaus.
Pats Ignotas Adomavičius šiandien verksmingai manipuliavo savo seneliu ir kitais asmeninio gyvenimo faktais.
OK. Kandidatas mėgina įrodyti, kad kultūros jo gyvenime netrūksta.
Kaip ir šitame video, kuriame jau gerai prikalęs būsimasis kultūros ministras nusmauktais triusikais kubile šoka erotinį šokį pagal ACDC „Highway to Hell“
Ir kaip elegantiškai ir kultūringai jis prispaudžia moters galvą sau prie tarpkojo imituodamas oralinio sekso pradžią.
Nuostabus požiūris į moterį, į žmoną, kuris galėtų tapti ir Lietuvos kultūros sezono užsienyje simboliu“, – rašo A. Tapinas,
Pasak jo, šito vaizdo įrašo autorius žino, kad gali būti identifikuotas, bet nepabijojo jo perduoti, nes norėtų, kad vis dėlto būtų pamatytas būsimojo kultūros ministro veidas. Na, ir ne tik veidas.
„Ir čia jau turbūt įspėjimas Ingai Ruginienei, kad per cementovkę su naujaisiais ministrais reikės būti itin atsargiai“, – ironiškai įrašą baigė A. Tapinas.
I. Ruginienė teigė, kad kandidatas į kultūros ministrus praėjo tarnybų patikrinimus.
„Be abejonės, tam tikrus dalykus jis turės koreguoti ir čia, aš manau, kad turėsime su juo susėsti rimtai pasišnekėti“, – kalbėjo paskirtoji Vyriausybės vadovė.
