Premjerė: kultūros bendruomenės protestas – postūmis daugiau kalbėtis

„Matau, kad pilietinė visuomenė yra aktyvi ir tai tikrai džiugu. Kiekvienas būdamas aktyviu piliečiu skatiname demokratiją ir tai yra labai svarbu“, – penktadienį Kauno oro uoste žurnalistams sakė Vyriausybės vadovė.
„Šitas protestas duoda mums ženklą, kad dar daugiau mes turime turbūt kalbėti, dar daugiau išgirsti skirtingas nuomones ir įdėti daugiau pastangų į kompromisų ieškojimą“, – kalbėjo ji.
BNS rašė, kad penktadienį Vilniuje vyksta kultūros bendruomenės organizuojamas mitingas „Kokios valstybės mes norime?“.
Prieš porą mėnesių susivienijusi, kad į Kultūros ministeriją neįleistų „Nemuno aušros“ atstovų, kultūros bendruomenė mitingu sako norinti išsakyti nerimą dėl visos valstybės ateities.
Mitingo organizatoriai teigia abejojantys valdančiųjų pajėgumu apginti ne tik Kultūros ministeriją, bet ir kitas svarbias institucijas bei demokratinius procesus.
Renginyje be kultūros bendruomenės dalyvauja ir kitų sričių atstovai – medikai, sportininkai, pedagogai, jaunimas, žemės ūkio atstovai ir kitų bendruomenių nariai.
BNS skaičiavimu ir policijos pareigūnų duomenimis, į mitingą susirinko daugiau kaip 5 tūkst. žmonių. Su sostinės savivaldybe suderintas leidimas renginiui iki 10 tūkst. žmonių.
Nepaisant vykstančio mitingo, premjerė teigė besidžiaugianti per du mėnesius jau pasiektais darbais ir išspręstomis situacijomis.
„Tai pirmas – kultūros ministerija dirba ir ten atsirado nuostabi ministrė. Mes radome sutarimą su sveikatos bendruomene ir atlyginimai kitais metais medikams, tiek slaugytojoms, tiek gydytojams, kils. Mes radome sutarimą tarp viešo ir privataus sektoriaus“, – teigė I. Rugininė.
„Šiandien švietimo ministrė kalbasi su švietimo profesinėmis sąjungomis ir jau kitais metais mes numatome daugiau nei 150 mln. plius atlyginimų augimui mokytojams. Dar yra pareigūnai, kuriems numatę esame papildomus priedus, bet reikės, matyt, padirbėti ir dėl didesnių atlyginimų. (...) Sportininkų bendruomenėje lygiai taip pat, yra rastas sutarimas dėl finansavimo“, – kalbėjo ji.
Kaip rašė BNS, valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“ ir prezidento Gitano Nausėdos sprendimas kompetencijos kultūros srityje neturintį „aušrietį“ Ignotą Adomavičių paskirti kultūros ministru išprovokavo kultūros bendruomenės protestus. Pareigose išbuvęs savaitę, politikas pareigas paliko.
Spalio 5-ąją surengtas įspėjamasis streikas, kuriame dalyvavo šimtai kultūros įstaigų ir tūkstančiai žmonių visoje Lietuvoje. Anot kultūrininkų, „aušriečių“ vadovavimas kelia grėsmę kovai su dezinformacija, žodžio laisvei ir kitoms demokratinio pasaulio vertybėms.
Po to Socialdemokratų partija iš „Nemuno aušros“ perėmė Kultūros ministeriją, o jos vadove galiausiai paskyrė Vaidą Aleknavičienę. Ji tvirtina, kad „aušriečių“ deleguotų atstovų Kultūros ministerijos vadovybėje nebus.
