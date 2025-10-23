Premjerė paaiškino, kodėl atsisveikino su Šakaliene, o ne su Žemaitaičiu

„Mes kalbame apie skirtingus žmones ir skirtingas pareigybes bei pozicijas. Pirmu atveju mes kalbame apie Vyriausybės narį, kuris realiai daro sprendimus“, – „Žinių radijui“ sakė Inga Ruginienė.
„Ne dėl finansavimo šis sudėtingas sprendimas atėjo. Dėl daugybės kitų dalykų“, – akcentavo ji, komentuodama sprendimą iš pareigų atleisti partijos kolegę D. Šakalienę.
Savo ruožtu kaltinimų antisemitizmu sulaukiantis R. Žemaitaitis, tęsė premjerė, tiesiog daug šneka.
„Remigijus Žemaitaitis daug ką šneka, bet sprendimus priima Vyriausybė (...). Man atrodo, kad dėl savo sprendimų neprivertėme nieko abejoti“, – teigė I. Ruginienė.
„Politikai daug ką šneka. Ne tik Remigijus Žemaitaitis, bet ir kiti politikai. Dabar toks politinis fonas – visi sau leidžia kalbėti, ką nori. Bet aš esu žmogus, orientuotas į darbą, aš atėjau dirbti dėl tam tikrų tikslų“, – apibendrino Vyriausybės vadovė.
Trečiadienį prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo atleido D. Šakalienę iš krašto apsaugos ministrės pareigų.
Teikimą dėl atleidimo šalies vadovui įteikė premjerė I. Ruginienė. Tokį sprendimą Vyriausybės vadovė priėmė po to, kai tarp jos ir D. Šakalienės kilo trintys dėl gynybos finansavimo klausimų.
Kol kas laikinai vadovauti KAM pavesta vidaus reikalų ministrui Vladislavui Kondratovičiui.
