Nepaisant Šakalienės atleidimo, premjerė neatsisako šių planų dėl gynybos pramonės

2025-10-24 16:59
Martyna Pikelytė (ELTA)

Atleidus krašto apsaugos ministrę Dovilę Šakalienę, premjerė Inga Ruginienė neatsisako planų gynybos pramonės klausimus perduoti Ekonomikos ir inovacijų bei Finansų ministerijoms. Pastaroji šiuo klausimu turės sudaryti tarpinstitucinę darbo grupę, sako Vyriausybės vadovės patarėjas Ignas Dobrovolskas. 

„Pokyčiai, susiję su gamybos pramone, bus įgyvendinami. Šiame procese lyderiaujanti pozicija tenka Finansų ministerijai, kuri turės sudaryti darbo grupę. Į jos sudėtį įeis ir kitos ministerijos – Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Krašto apsaugos ministerija (KAM), Vidaus reikalų ministerija, taip pat, esant poreikiui, ir kitos institucijos“, – Eltai teigė I. Dobrovolskas.

„Su gynybos pramone susiję klausimai turės būti sprendžiami platesniu formatu“, – akcentavo jis.

ELTA primena, kad kilus įtampoms su D. Šakaliene, pirmadienį premjerė Inga Ruginienė pranešė, jog iš KAM atsakomybės perduoda Ekonomikos ir inovacijų bei Finansų ministerijoms koordinuoti gynybos pramonės klausimus.

„Priėmiau sprendimą, kad gynybos pramonės failą perduodu kuruoti Ekonomikos ir inovacijų bei Finansų ministerijoms. Nuo šiol abi šios ministerijos kuruos šį failą“, – tuomet sakė ministrė pirmininkė.

Savo ruožtu Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacija šiuo klausimu prašo susitikimo su Vyriausybės vadove. Organizacija pažymi – svarstant dėl šios pramonės sektoriaus vystymosi ir institucijų vaidmens, verslo atstovai taip pat norėtų būti įtraukti į šias diskusijas.

Trečiadienį šalies vadovas pasirašė dekretą ir iš pareigų atleido D. Šakalienę. Kol kas laikinai vadovauti KAM pavesta vidaus reikalų ministrui Vladislavui Kondratovičiui.

