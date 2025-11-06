Ruginienė sukritikavo „Nemuno aušros“ ministerijų komunikaciją

Pasak Vyriausybės vadovės, valstybės institucijos į žurnalistų užklausas turi reaguoti tiesiogiai ir kaip įmanoma greičiau.
„Premjerė neigiamai vertina tai, kad į žurnalistų klausimus iš karto nebuvo atsakyta, o vietoje to buvo išplatinti pranešimai spaudai. Ministrė pirmininkė pabrėžia, kad atsakymai žiniasklaidai turi būti teikiami tiesiogiai ir kaip įmanoma greičiau. Tokios situacijos neturėtų kartotis ateityje – visi klausimai, dėl kurių žurnalistai turi teisę gauti informaciją, turi būti atsakyti“, – portalui pateiktame atsakyme cituojamas premjerės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas.
Kaip skelbta anksčiau, spalio pabaigoje į Žemės ūkio ministeriją ir Aplinkos ministerijai pavaldžią Statybos sektoriaus vystymo agentūrą (SSVA) kreipęsi „Delfi“ žurnalistai vietoje atsakymų į užduotus klausimus sulaukė institucijų išplatintų pranešimų spaudai.
Savo ruožtu Lietuvos žurnalistų sąjunga (LŽS) teigė, jog taip manipuliuojama viešąja informacija ir bandoma žlugdyti visuomenei svarbų analitinės žiniasklaidos darbą
ELTA primena, kad panaši situacija buvo susiklosčiusi ir rugsėjo mėnesį, kai Generalinė prokuratūra, gavusi tarptautinį tyrimą atliekančių žurnalistų klausimus, vos į juos atsakiusi išplatino ir viešą pranešimą.
Žurnalistų profesionalų asociacijos atstovų teigimu, tokiais veiksmais prokuratūra ne tik pakenkė žurnalistų darbui ir jų reputacijai, bet ir klaidingai informavo visuomenę Generalinės prokuratūros paskleistos informacijos atsiradimo aplinkybes.
