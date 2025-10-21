Šakalienės dienos suskaičiuotos?

„Labai nemaloni situacija, į kurią pakliuvome. Ne paslaptis, kad tai buvo paskutinis lašas pilnoje taurėje“, – komentavo I. Ruginienė.
„Premjerė man iš tikrųjų uždavė daug klausimų, aš jai į juos atsakiau, jei jos atsakymai netenkina – tai jos teisė“, – kalbėjo krašto apsaugos ministrė.
Konfliktas tarp premjerės ir ministrės kilo paaiškėjus, kad Krašto apsaugos ministerija pasikvietė vadinamuosius „influencerius“, kuriems aiškino, kad gynybos finansavimas iš tiesų bus mažesnis nei žadėta.
„Toks elgesys nėra komandiškas“, – pabrėžė socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius.
Esą taip ministerija tikėjosi paspausti premjerę dėl pinigų gynybai.
„Forma yra pasirinkta ir ji daug pasako apie komandą, kurioje esi, jei reikia eiti aplinkiniais keliais“, – pastebėjo liberalų lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
D. Šakalienės teigimu, viskas vyko be jos žinios.
„Panašu, kad žinau daugiau, kas vyksta ministerijoje, nei pati ministrė“, – kalbėjo M. Sinkevičius.
Ne tik politikų, bet ir I. Ruginienės tai neįtikino.
„Ministrė laikosi savo gynybinės pozicijos, o aš nieko pakeisti negaliu“, – teigė ji.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Susitikimas turėjo nulemti, ar premjerė vis dar pasitikės ministre.
„Ar yra įmanoma dirbti tokioje atmosferoje? Tą klausimą sau užduodu jau kurį laiką, o vienintelė priežastis, kodėl aš esu vis dar šitoje pozicijoje – siekiu užtikrinti maksimaliai kietą gynimą“, – tikino ministrė.
Apie D. Šakalienę dviprasmiškai kalba ir socialdemokratų lyderis. Jis pirmasis viešai prasitarė apie „influencerių“ susitikimą. Esą partija kritinių pastabų neturi, bet kai kas atrodo keistai.
„Pradėti tam tikri tyrimai, apie kuriuos žinote. Komandoje, o ir pačioje ministerijoje yra įtampų, bet per artimiausius mėnesius, savaites paaiškės daugiau informacijos“, – pabrėžė M. Sinkevičius.
Tuo tarpu prezidentas Gitanas Nausėda iki šiol politikę vertino teigiamai.
Pati I. Ruginienė uždraudė D. Šakalienei kuruoti gynybos pramonę ir davė savaitę atsakyti į visus klausimus.
„Dėl tam tikrų sąsajų – ne vieną kartą rašėte apie sąsajas su verslu, ir dėl to priėmiau sprendimą, kad gynybos pramonės failą perduodu kuruoti į lyderiaujančias pozicijas Ekonomikos ir inovacijų bei Finansų ministerijose“, – sakė ji.
„Girdžiu iš partijos pirmininko ir premjerės, kad jie netiki manimi jau keletą mėnesių. Niekas nieko negali pasakyti – tai ką aš blogai padariau savo darbe?“ – klausė D. Šakalienė.
Ministrė žada apsispręsti – trauksis ar ne.
„Turime susėsti su komanda ir pasitarti, nes taip jau aš dirbu – komandiškai“, – pridūrė ji.
Į neskelbtą vizitą pas premjerę buvo atvykęs ir kariuomenės vadas.
„Susipažinome, premjerė pamatė mano asmeninius bruožus – kuo kvėpuoju, kokios mano pažiūros į tam tikrus dalykus“, – pasakojo Raimundas Vaikšnoras.
Tiek M. Sinkevičius, tiek I. Ruginienė jį apkaltino politikavimu, esą kariuomenės vadas nuogąstavo, ar kariuomenei skirti pinigai nenueis trinkelėms.
„Aš, kaip kariuomenės vadas, išsakiau savo poziciją – kas būtų, jeigu būtų“, – komentavo jis.
„Jokių priekaištų kariuomenės vadui šiai dienai socialdemokratai neturi. Pasitikime ir linkime sėkmės tarnyboje“, – teigė M. Sinkevičius.
Esą pati ministrė prašo kariuomenės vado užtarimo.
„Turbūt matote, kad turime dalykiškus, gerus santykius, kaip ir priklauso, tačiau bet kuriuo atveju mes esame surišti nematoma virvele“, – sakė R. Vaikšnoras.
Krašto apsaugos ministrė ne pirmą kartą paskui save į skandalus įvelia ir kariuomenę. Kariuomenės vadas užsidirbo kritikos ir stojęs ginti D. Šakalienės dėl braziliškų lėktuvų.
Naujausi komentarai