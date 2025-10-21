Olekas giria premjerės sprendimą dėl KAM

„Iš savo patirties galvoju, kad čia yra teisingas sprendimas, nes gynybos pramonė turbūt tėra keli procentai visos pramonės“, – antradienį Seime žurnalistams sakė jis.
J. Oleko teigimu, Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) nėra reikiamų pajėgumų rūpintis gynybos pramonės plėtojimu.
„Juos reikia kurti, vystyti, reikia visada turėti palyginamąją analizę su kitomis sritimis, kad gynybos pramonė būtų konkurencinga. Krašto apsaugos ministerija yra geras užsakovas. Geras, reiklus užsakovas gynybos pramonei, ir jeigu Krašto apsaugos ministerija įsigis gerų, kokybiškų produktų, visada galės gyvuoti gynybos pramonė“, – tvirtino politikas.
„Bet visokių reguliavimo dalykų, technologijų, staklių, dar kitų dalykų... iš tikrųjų tai yra bendra pramonės dalis, kuri gali tą darbą padaryti. Aš tikrai galvoju, kad Krašto apsaugos ministerija turėtų rūpintis karių parengimu, visuomenės atsparumo kūrimu, gynybos stiprinimu, bet ne pramone“, – sakė jis.
J. Olekas vylėsi, kad kilę nesutarimai tarp premjerės Ingos Ruginienės ir krašto apsaugos ministrės Dovilės Šakalienės bus kuo greičiau išspręsti.
„Kai kurie veiksmai, kurie buvo atlikti Krašto apsaugos ministerijoje pasirenkant formą, kaip tą daryti (komunikuoti apie kitų metų gynybos biudžetą – BNS), nebuvo tinkami, ir dėl to atsirado tas ginčas, kuris dabar rutuliojasi. Man atrodo, būtų gerai, kad jis kuo greičiau pasibaigtų, būtų patvirtintas biudžetas, reikalingas krašto apsaugai stiprinti, ir tokiu būdu mes tą problemą išspręstume“, – sakė Seimo vadovas.
Jis neatsakė, ar mato galimybę D. Šakalienei likti ministrės pareigose.
„Aš matau įvairias galimybes, nes yra žmogiška klysti, reikia kartais klaidas savo pripažinti ir daryti tuos sprendimus, kurie reikalingi“, – kalbėjo J. Olekas.
Anot jo, yra buvę atvejų, kai nepaisant pareikšto nepasitikėjimo, ministrai yra ėję toliau pareigas.
Kaip rašė BNS, premjerės ir socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus pasipiktinimą KAM praėjusią savaitę sukėlė ministerijoje surengtas neformalus kitų metų gynybos biudžeto pristatymas nuomonės formuotojams, po kurio socialiniuose tinkluose paskelbta, jog Vyriausybė nevykdo pažado pasiekti 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) finansavimą krašto apsaugai.
Vis dėlto vėliau paviešintame kitų metų valstybės biudžeto projekte gynybai numatyta skirti 5,38 proc. BVP arba 4,79 mlrd. eurų.
M. Sinkevičius tai pavadino „keistu žanru“, I. Ruginienė – sabotažu, nesusipratimu. Nors krašto apsaugos ministrė D. Šakalienė teigė apie tokį susitikimą nežinojusi, abu socialdemokratų lyderiai tvirtino netikintys ministre.
Premjerė pirmadienį žurnalistams sakė, kad jos pasitikėjimas D. Šakaliene yra sušlubavęs, o pati ministrė tvirtino, kad jai neaišku, kaip toliau galima „dirbti tokioje atmosferoje“, ir tikino, kad apie savo ateitį Vyriausybėje nuspręs pasitarusi su komanda.
Vyriausybės vadovė savo ruožtu pirmadienį paskelbė, kad iš KAM atimama atsakomybė kuruoti gynybos pramonę, šią sritį toliau prižiūrės Finansų bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijos.
