Premjerė: vienas žmogus veikia kita kryptimi

„Man netinka, kad vienas žmogus veikia kita kryptimi, kuomet mes sutarėme Vyriausybėje su visu Ministrų kabinetu, kad saugumas yra viena iš prioritetinių sričių, mes sutarėme, visi koalicijos partneriai dėl tam tikrų darbų, tai labai keistai atrodo, kai staiga vienam žmogui atrodo, kad tos kryptys yra pasikeitusios“, – Vyriausybėje trečiadienį žurnalistams sakė I. Ruginienė.
Praėjusią savaitę „aušriečių“ lyderis R. Žemaitaitis pareiškė, jog koalicijoje neaptartas Kapčiamiesčio poligono įkūrimas ir jis yra nereikalingas, o šalies apsaugą užtikrinti reikėtų investuojant į modernią įrangą.
Be kita ko, I. Ruginienė akcentavo, jog reikia pradėti diskusijas dėl koalicijos ateities.
„Aš manau, kad pats laikas pradėti diskusijas ir jeigu prisimenate, mūsų pokalbius, dar rugpjūčio pradžioje, aš aiškiai sakiau, kad arba dirbame komandoje pagal sutartą (...) Vyriausybės programą, arba tiesiog išsivaikštome. Aš nematau bendro darbo, jeigu mes nedirbame komandoje“, – nurodė ji.
„Tada apie menamą teorinę koaliciją nėra ką kalbėti. Mes susijungėme trys partijos, sutardamos programines nuostatas ir tam tikrus Lietuvai darbus ir susitarėme, kad tuos darbus mes atliksime, tai yra pažadas Lietuvai. Jeigu kažkas mato, kad nepakeliui su šita darbotvarke, tai aš jau kelintą mėnesį sakau, matyt, kad nepakeliui“, – pridūrė I. Ruginienė.
Interviu BNS antradienį valdančiųjų socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sakė, kad partija žada pradėti diskusijas dėl valdančiosios koalicijos ateities ir sprendimą dėl to priims pirmoje pavasario pusėje.
„Man norėtųsi į politinį ciklą pavasarį išeiti su labai aiškia žinia – ar tęsiame, ar vis tiktai (einame – BNS) kiekvienas sau“, – BNS antradienį sakė politikas.
Politiko teigimu, koalicijos ateities klausimu planuojama ir LSDP skyrių apklausa, tačiau partija šių svarstymų sieks nepaversti pernelyg viešu procesu.
M. Sinkevičius svarstytina „aušriečių“ alternatyva pavadino daugumą su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga.
BNS rašė, kad po 2024 metų Seimo rinkimų socdemai sudarė valdančiąją daugumą su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ ir „Nemuno aušra“, nors prieš rinkimus žadėjo koalicijoje su „aušriečiais“ nedirbti.
Pernai vasarą po premjero Gintauto Palucko atsistatydinimo koalicija buvo performuota, dabar ji susideda iš socialdemokratų „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos.
Naujausi komentarai